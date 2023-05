Marcela Tinayre se volvió viral de un momento a otro a partir un audio que es muy popular entre los jóvenes. Enojada con una productora de su madre, Mirtha Legrand, descargó su ira en aquel audio y desde entonces es muy usado a la hora de asistir a eventos familiares. La empresaria contó la graciosa anécdota en el piso de LAM junto a Ángel de Brito y se mostró sorprendida por la repercusión.

La historia detrás del sticker viral de Marcela Tynaire

Era un viernes por la noche cuando Marcela recibió el llamado de Silvina Pesquera, una productora de su madre, quien estaba ultimando los detalles para La Noche de Mirtha al día siguiente, en el que le pedía que viajara a Rosario para formar parte del programa, ya que un invitado se había bajado a último momento.

La llamada a esa hora de la noche y el tono con el que la productora le hizo el pedido, molestaron a Tinayre, quien en un principio se negó. Ante la insistencia de Pesquera, la hija de Chiquita finalmente aceptó, pero advirtió que iría con muy mala gana al programa.

“A mí me molesta que me llamen de apuro. Me dio como fastidio por la forma en que me lo dijo. Ni siquiera me preguntó ‘¿podés salvarnos, Marce? Fue todo ‘ay, sí, te queremos invitar a la noche de Mirtha a ver si podés venir’”, comenzó contando.

“Me pesó el rol de hija, entonces les dije ‘lo voy a hacer con la peor de las ondas. Ni me voy a vestir, ni me voy a maquillar’. Estaba enojada conmigo misma por haber aceptado”, comentó mientras las angelitas estallaron de risa. “Mirá, voy a ir, pero voy a ir con la peor de las ondas; bánquenme con la peor de las ondas", es el fragmento del audio que es viral en todos lados.



El sticker de Marcela Tinayre acerca de su audio viral

En la actualidad, su uso aumenta en las épocas festivas. Son millones los videos de Tiktok que se pueden observar utilizando este audio, en modo irónico, al referirse a la cena familiar navideña. Incluso, Ángel sorprendió a Marcela Tinayre al contarle que lo usa cuando lo invitan a ciertos programas.