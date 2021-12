Marcelo Polino le pidió perdón Pampita: "yo contribuía a que vos la pases mal"

Marcelo Polino recordó su polémica frase a Pampita años atrás y decidió pedirle disculpas. Muy arrepentido, el periodista visitó a la modelo en Pampita Online y se sinceró sobre aquel momento.

Todo ocurrió en 2016 en medio de la escandalosa separación de la top con Benjamín Vicuña. Ambos oficiaban de jurado en ShowMatch cuando se dio un fuerte cruce que obligó a Pampita a irse de la pista.

"Pampita llegó acá porque inventó una historia que había visto a su exmarido con una chica que nada tiene que ver en un motorhome. Así llegó a un reemplazo en este certamen. (...) Conozco a la gente que ensuciaste. La China Suárez es una señora y a su familia le hiciste mucho daño con lo que le hiciste. Con lo que inventaste le hiciste daño a una chica y a una familia”, dijo Polino en aquel momento.



Por esa razón, Polino reevaluó su actitud y en su entrevista con la modelo se sinceró. "Venía para acá y venía pensando. Esto te lo tendría que haber dicho en privado, pero lo voy a hacer público, ahora con lo que pasó con la China Suárez y el Wandagate, todo el mundo me reflotó la pelea que yo tuve con vos", comenzó.

"No debe haber quedado claro para el público. La gente me decía que te pida disculpas por lo que hice. Como somos dos personas muy públicas, yo tengo lengua larga y la gente me pedía que te pida disculpas. Te pido disculpas por lo que pasó en ese momento, porque el otro día te vi en el final de ShowMatch y usaste una frase tremenda, que había llegado como muy rota al show. Era una época más fuerte mía, iba al hueso, en la vorágine del reality todo lo vale y yo contribuía a que vos la pases mal", continuó.

"El día que volví a trabajar después de la muerte de mi mamá, vos me tomaste de la mano, me llevaste a un costado y tuvimos una charla que no voy a olvidar en la vida", recordó sobre otro episodio en donde Pampita estuvo para contenerlo.



Marcelo Polino empezó a ventilar datos secretos de la China Suárez

Luego de que la China Suárez le deje de responder el teléfono y los WhatsApp, Marcelo Polino quedó dolido con la actriz, porque finalmente llegó a la conclusión de que la amistad que tenían, de años, no era tan grande como pensaba.

En Intrusos contó que durante más de un mes ella lo mantuvo en su celular en “visto”, para retomar la comunicación por una vía que, según él, "no daba", dada su relación.

“Yo con ella tengo una amistad pero como con esos parientes que no ves nunca, no es que tengo la diaria”, arrancó Polino.



Luego contó el episodio que le cayó tan mal: “Cuando Eugenia se fue a España me invitó a visitarla y yo dudé si ir, porque justo tenía una semana de vacaciones… Pero bueno, al final no fui y estalló todo el escándalo. Ahí le escribí y me clavó el visto y no me contestó. Es decir, quedé como en el medio de esa situación”.

“Estando en Miami, veo que me escribió, treinta días después, pero… ¡por mensaje de Instagram! O sea, yo ni siquiera lo abrí, ¡porque no soy un fanático que le escribe por Instagram!”. Ella tiene mi teléfono, así que me llame ¡No da! ¡No le leí! Yo no la tengo bloqueada. ¡No sé por qué se comunicó por ahí!”., siguió y finalizó: “Yo la entiendo, estará pasando un momento difícil, pero bueno…”.