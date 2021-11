Hace algunos días, Lio Pecoraro reveló que Mica Vicoconte está embarazada y espera su primer hijo junto a Fabián Cubero. Según el periodista, la participante de MasterChef Celebrity confirmaría el embarazo durante el reality de cocina. En las últimas horas, Marcelo Polino dio detalles sobre el rumor del bebé que estaría gestando Micaela.

Marcelo Polino reveló un dato desconocido sobre el rumor de embarazo de Mica Viciconte

Durante una gala especial del reality de cocina, los participantes debieron cocinar un menú infantil. Viciconte conquistó al jurado con su plato y recibió una picante pregunta por parte de Santiago del Moro. "¿Hay algún anuncio? ¿Algo para…?” comenzó diciendo el conductor de MasterChef, y la participante respondió: “No”, pero luego le comentó que le gustaría ser mamá.

En el ciclo de Cortá por Lozano, la conductora preguntó a Marcelo Polino si Mica está embarazada, y el periodista no dudó en responder. “Ella está a minuto de confirmarlo, casi se le escapa en su última gala. ¿O no?” confirmó.

“Por ahí, ella está contando los días para que se cumpla el tiempo justo para decirlo. Pero ya se viene” agregó Polino.

Y luego confirmó que Mica Viciconte esperaría un varón junto a Fabián Cubero.

Aseguran que a Nicole Neumann le cayó muy mal el rumor de embarazo de Mica Viciconte:

Desde hace unas semanas comenzaron a circular y cada vez más fuertes los rumores que indican que Mica Viciconte y Fabián Cubero tendrán su primer hijo y hasta el nombre trascendió si es varón. Si bien Nicole Neumann no se pronunció sobre el tema Débora D'Amato aseguró que a la modelo y conductora no le estaría cayendo nada bien la noticia.

“Seguramente, a Nicole le caiga muy mal que venga un hermanito para sus niñas”, analizó la panelista de "A la tarde", el programa que conduce Karina Mazzocco por América.

“Si te deben plata (el abogado de Nicole dijo que Poroto le debe dinero a su ex) y no pueden mantener a tus hijos, no te gusta que venga otro en camino”, cerró D’Amato, deslizando que esta noticia, que ni Mica ni el exfutbolista salieron a confirmar ni desmentir, no habría sido visto con buenos ojos por parte de la modelo.

