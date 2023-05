Marcelo Tinelli abrió su corazón y habló sobre su situación amorosa: "Estoy en pareja conmigo mismo"

Marcelo Tinelli tuvo una larga lista de amores con las que compartió parte de su vida y su éxito. La más reciente fue Guillermina Valdés, un vínculo que duró varios años y que tuvo su pico máximo con el nacimiento de Lorenzo, su hijo fruto del amor entre los dos. Sin embargo, todo llega a su fin y el año pasado se comunicó la separación de los dos empresarios. Parece que ante semejante ruptura amorosa, el exitoso conductor del Bailando decidió tomarse un tiempo para estar solo.

En LAM, programa que conduce Ángel de Brito en las noches de AméricaTV, consiguieron una nota con Marcelo Tinelli, que abrió su corazón y habló sin tapujos de su situación sentimental luego de separarse de Guillermina Valdés. "Muchos años estuve en pareja, y me encanta, soy una persona que le gusta estar en pareja. Pero hoy yo me siento muy bien, aprendí a estar bien así. No estoy solo, estoy con mis amigos, estoy con mis hijos mucho más", reveló el conductor sobre la soltería luego de tantos años de estar en pareja.

Marcelo Tinelli junto a Paula Robles y Juanita Tinelli

Más adelante, Marcelo Tinelli habló de la soltería y la soledad, aunque afirmó que no se siente solo para nada. "Cuando estoy solo físicamente, me siento acompañado, vas a decir qué estupidez esto, pero por la luna, mirar los aviones en aeroparque, que venga Lorenzo y pegar figuritas... Doy el tiempo a otras cosas, que por ahí en otro momento no le daba tanto tiempo. Me estoy dando tiempo para mí", explicó.

También contó cómo prioriza a su persona antes que cualquier vínculo amoroso. "Es una frase demasiado idiota decir 'estoy en pareja conmigo mismo', pero creo que hoy me priorizo yo, antes que un vínculo. Por ahí el día de mañana me enamoro perdidamente y podré estarlo, pero hoy es un momento en que me siento bien estando así", detalló Marcelo Tinelli en la entrevista con LAM.

Marcelo Tinelli y Lolo, su hijo menor

Sin embargo, a pesar de que el conductor aseguró que está bien estando sólo, el periodista no dejó pasar la oportunidad de preguntarle si tiene ganas de enamorarse y estar en una relación, a lo que Marcelo Tinelli respondió sin dudarlo: "Estoy bien así. No tengo ganas de nada. Como estoy, estoy bien, no tengo la necesidad de otras cosas diferentes a las que tengo. Las que tengo son las que tengo, y las acepto tal cual son".

Luego, Marcelo Tinelli se refirió al inicio del Bailando 2023, esta vez en la pantalla de AméricaTV, y comentó cómo afecta su soltería en esta nueva etapa que está por arrancar. "Me gusta entrar soltero al programa, fueron muchos años de estar en pareja. Vos decís, ¿en qué cambia? Nada cambia porque nadie me está diciendo qué tengo que hacer, pero en algunas cosas te frenas porque por ahí al otro le puede molestar. Es algo que yo lo voy a poder disfrutar mucho y la gente también, porque voy a estar libre, en el sentido de que no tengo ataduras ni compromisos con nadie. Así que me parece que es muy divertido", cerró el conductor.

NL.