La relación entre Marcelo Tinelli y Millet Figueroa parece ir viento en popa, e incluso hace unas semanas el conductor del Bailando 2023 confesó: "La estoy conociendo, me gusta mucho".

Pero eso no es todo, ya que la reciente pareja también sorprendió a sus seguidores cuando se mostraron juntos en el cumpleaños de Candelaria Tinelli, demostrando que su noviazgo va en serio. Ahora, Tinelli abrió su corazón y dio detalles inéditos de la relación.

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa en el Bailando 2023.

Todo comenzó cuando Martín Salwe le consultó al conductor: "¿Desde qué día son novios?", sin embargo, Marcelo prefirió no responder al aire y le explicó: "Después te digo por qué si no acá me van a cuestionar que no lo dije antes", haciendo referencia a Ángel de Brito.

Por último, Celeste Muriega, que fue invitada a la pista del Bailando 2023, le consultó: "¿Le preguntaste a ella si quería ser tu novia?". Marcelo Tinelli sorprendió a los televidentes al revelar un particular detalle del momento que vivió con Milett Figueroa: "Obvio, en Perú es así. Fue delante de su mamá".

Cuando se enamoró Marcelo Tinelli de Milett Figueroa

Al escucharlo hablar tan enamorado, Moria Casán comentó: "Nosotros nos llevamos la sorpresa el día que fuimos a hacer la foto del programa en el Hipódromo...".

En ese momento, Marcelo Tinelli decidió revelar cuando fue el momento en el que se enamoró de Milett Figueroa: "Ahí fue que yo me enamoré. Ese día se me caía la baba".

J.C.C