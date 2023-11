Marcelo Tinelli confirmó su relación oficial con Milett Figueroa la semana anterior en la pista del Bailando 2023. El conductor y la actriz no se escondieron más y lo hicieron oficial. Sin embargo, a los pocos días la crisis entre ambos se hizo presente y estarían separados.

Poco duró el amor entre Tinelli y Figueroa. A pesar de que el la presentó de manera oficial a Susana Giménez y Mirtha Legrand en la exclusiva gala de los 30 años de la Revista Caras semanas atrás.

A pesar de que Milett Figueroa negó su separación, Pochi de Gossipeame mostró las pruebas de como el conductor del Bailando 2023 y la actriz fingen demencia y se ignoran por completo.

Marcelo Tinelli ignora a Milett Figueroa

En DDM, Pepe Ochoa sin vueltas confirmó que Marcelo Tinelli y Milett Figueroa está separados. “Empezaron a aparecer algunas cositas, que no tengo en detalles bien qué, pero lo que sé y hoy lo puedo confirmar, es que el amor se terminó. Creo que por actitudes de ella hicieron que un poco Marcelo se aleje”.

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa

Sin embargo, quien acompañó la información de Pepe Ochoa, fue Pochi de Gossipeame. “Te voy a agregar una situación que me pasó. En los cortes se cierra todo y Marcelo se va a tomar algo a la barra", comenzó relatando la influencer.

"Yo estaba como de costado, después de hacerle una nota a Lourdes Sánchez, y lo veía a Marcelo de fondo. Venían Coki Ramírez y Milett, cómplices, entran donde estaba la barra", detalló.

Luego, Pochi de Gossipeame agregó: "Coki vuelve, pero Milett Figueroa se queda en la barra, a un costado con Abi, la chica de la barra. Y yo veía que Marcelo Tinelli no largaba el teléfono, no la miraba, no nada”, cerró la influencer quien después mostró las pruebas en sus redes.

