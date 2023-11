Milett Figueroa y Marcelo Tinelli blanquearon su relación semanas atrás en la pista del Bailando 2023. El conductor no negó estar de novio con la peruana ante la fuerte química que hay entre ambos. Lo cierto es que los rumores de separación ya se hicieron presentes y la peruana salió hablar.

En LAM, Ángel de Brito reveló que la pareja estaría atravesando una crisis luego de contar que durante las grabaciones del Bailando 2023, no hubo el mismo ida y vuelta que llevaban a la pista. Al mismo tiempo, se conoció que la peruana no estuvo en el cumpleaños de Juanita Tinelli por la presencia de Paula Robles, madre de la joven y ex pareja del conductor.

Como si fuera poco, a todo esto Milett Figueroa no estaría invitada al casamiento de la segunda hija del conductor, Cande Tinelli con el cantante Coti Sorokin en el 2024 en Punta del Este.

Milett Figueroa desmintió estar separada de Marcelo Tinelli

La noche de jueves, la actriz estuvo durante largas horas en un salón de belleza haciéndose un cambio de look. Milett al salir se encontró con Santiago Sposato, cronista de LAM quien la invadió a preguntas sobre la supuesta crisis con Marcelo Tinelli.

Ante esto, la peruana se mostró algo molesta y negó estar separada del conductor. "Chicos, no entiendo por que me hacen esa pregunta", comenzó diciendo la peruana. Al mismo tiempo, agregó que ella no tiene nada para aclarar.

Milett Figueroa

"No entiendo de que me hablan", respondió en varias oportunidades. "Chicos, por favor. No tengo por que dar declaraciones al respecto de nada. Me estoy enterando por ustedes de todo lo que están diciendo".

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa

Antes de retirarse en su camioneta, Milett Figueroa agregó: "No se crean el cuento, de verdad. Estamos viviendo una realidad linda, no se crean las historias", cerró la peruana quien se retiró y negó su separación con Marcelo Tinelli.

J.M