Marcos Ginocchio se acercó a Julieta Poggio: la prueba que lo confirma

Marcos Ginocchio y Julieta Poggio fueron la pareja soñada para muchísimos de los seguidores de Gran Hermano, que día tras día se ilusionaban con el inicio de un romance entre ambos. Sin embargo, ambos estaban comprometidos en diferentes relaciones. Recientemente, la bailarina se separó de Lucca Bardelli y el Internet volvió a esperanzarse con una segunda oportunidad con el salteño.

Luego de que Julieta Poggio haya confirmado su separación, Marcos Ginocchio no se quedó callado y utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje, el cual sus fanáticos no tardaron en vincularlo con su excompañera de reality.

Julieta Poggio y Lucca Bardelli.

A través de sus historias de Instagram, Marcos Ginocchio compartió una foto desde un cuarto de hotel, remarcando su geo-ubicación, Buenos Aires. Como una imagen dice más que mil palabras, el ganador de Gran Hermano decidió no agregar texto ni descripción adicional.

La historia que subió Marcos Ginocchio para Julieta Poggio.

Ángel de Brito reveló que tiene un “datito” sobre la relación entre Marcos Ginocchio y Julieta Poggio

Julieta Poggio se mostró muy apenada por el final de su romance y decidió no ahondar en detalles, más allá de reconocer que era un momento muy difícil. Frente a ello, en LAM volvieron a abrir el debate sobre la posibilidad de un noviazgo entre “Disney” y Marcos Ginocchio.

Fue Ángel de Brito uno de los primeros opositores a la idea, luego de que Estefi Berardi haya asegurado que veía a Marcos Ginocchio y Julieta Poggio como una pareja. “Ángel, vos estás muy convencido de que no. La cara de convencimiento de Ángel de que no están juntos es muy fuerte”, lanzó Marcela Feudale.

Julieta Poggio y Marcos Ginocchio.

De esta manera, Ángel de Brito - siempre muy informado – opinó sobre el romance entre Julieta Poggio y Marcos Ginocchio y expresó: “Es que yo tengo un datito, pero no lo voy a decir”, dejando en suspenso la razón por la cual no considera que los ex Gran Hermano puedan iniciar una relación.

