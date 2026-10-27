Lejos de la televisión, el nuevo negocio de María Belén Ludueña

María Belén Ludueña sumó una nueva faceta a su vida profesional con Lovit, un emprendimiento que creó junto a su hermana Josefina. Se trata de una marca de accesorios confeccionados a mano, con piezas que se distinguen por sus diseños y que surgió a partir de una etapa que ambas compartieron: la maternidad.

María Belén Ludueña

La idea de emprender juntas apareció después de que las dos se convirtieran en madres. Así, lo que comenzó como un deseo compartido se transformó en un proyecto propio, en el que las hermanas marplatenses encontraron una manera de desarrollar su creatividad y darle forma a una propuesta de bijouterie artesanal.

Un emprendimiento que nació con la maternidad

En el video que grabaron para presentar la marca, María Belén Ludueña explicó cómo surgió la iniciativa y qué relación tiene su nombre con sus respectivas familias: "Lovit nació de un deseo de nosotras que somos hermanas, José y yo somos hermanas... Un deseo que surge cuando nos convertimos las dos en mamá, por eso el nombre es Lovit. José es la mamá de Lola y yo soy la mamá de Vito", contó.

La llegada de sus hijos fue el punto de partida para pensar en un proyecto que pudieran compartir: "Y teníamos ganas de emprender juntas y de empezar a desplegar toda nuestra creatividad", agregó la periodista, al explicar qué las impulsó a dar el paso hacia el emprendimiento.

Accesorios hechos a mano y diseños exclusivos: el nuevo negocio de María Belén Ludueña

Lovit se caracteriza por la elaboración artesanal de sus accesorios. Según reveló la hermana de María Belén Ludueña, cada pieza se realiza a mano y de manera individual, con la intención de que los diseños sean diferentes entre sí. Esa identidad también quedó reflejada en la presentación que las hermanas compartieron en redes sociales, donde contaron que trabajan con piedras, hilos y pinzas para dar forma a sus creaciones.

María Belén Ludueña decidió emprender tras convertirse en madre

"Lovit es una marca de accesorios, este, bastantes exclusivos, digamos que no hay uno igual al otro", explicó Josefina en el video. También destacó el resultado del trabajo que vienen desarrollando: "Es algo que hacemos con mucho amor, y bueno, yo me puse a pensar un poco y la verdad que están quedando cosas muy lindas". Durante la presentación de la marca, María Belén mostró los aros que llevaba puestos y destacó la importancia de la calidad de los productos: "Estos aros son divinos. Súper exclusivos, muy buenos, testeando la calidad que es súper importante", comentó. Con Lovit, Josefina y María Belén Ludueña dieron forma a un proyecto que combina el vínculo entre hermanas con el trabajo artesanal.