María Belén Ludueña apostó al look casual chic en tonos tierra para pasear por Madrid

María Belén Ludueña se encuentra de vacaciones en España y, en las últimas horas, decidió compartir con sus seguidores de las redes sociales el look casual chic que eligió para pasear por las calles de Madrid, el cual se destacó por llevar tonos tierra, prendas básicas y algunas tendencias.

María Belén Ludueña y un look otoñal en Madrid con texturas protagonistas

Madrid con un estilismo que combinó elegancia, comodidad y algunas de las tendencias más destacadas de la temporada. Con una paleta de tonos tierra y prendas de distintas texturas, la periodista apostó por una propuesta casual chic de inspiración clásica, ideal para recorrer la ciudad con estilo. María Belén Ludueña compartió una postal de su paseo porcon un estilismo que combinóCon una, la periodista apostó por una, ideal para recorrer la ciudad con estilo.

Para su paseo por las calles de Madrid en compañía de su hijo Vito, fruto de su relación con Jorge Macri, María Belén Ludueña eligió un conjunto en marrón chocolate que se destacó por el juego de materiales y la armonía cromática. Tal como se puede ver en la imagen que subió a sus historias de Instagram, lució una chaqueta de gamuza en un tono marrón oscuro, una prenda que aportó una impronta sofisticada al outfit. Su acabado aterciopelado contrastó con la superficie lisa de las piezas que completaron el conjunto.

María Belén Ludueña junto a su hijo Vito en Madrid

Debajo, María Belén Ludueña llevó un suéter blanco de cuello alto, un básico atemporal que iluminó la propuesta y generó un contraste sutil con la intensidad de los tonos marrones. La elección de esta prenda también sumó un aire minimalista y equilibró el protagonismo de las texturas.

La falda midi de efecto cuero fue otra de las piezas centrales de su look. Con su largo por debajo de las rodillas y su acabado brillante, sumó un toque moderno y urbano, al mismo tiempo que reforzó la estética otoñal del conjunto. La combinación de gamuza y efecto cuero demostró cómo la mezcla de materiales puede enriquecer un look monocromático sin necesidad de recurrir a estampas o colores llamativos.

Para completar el estilismo, María Belén Ludueña eligió botas altas de cuero en tono caramelo, en sintonía con la tonalidad de la falda y la chaqueta. El calzado acompañó la silueta y aportó continuidad visual, además de reforzar el carácter clásico de la propuesta.

Los tonos tierra, una apuesta que se mantiene vigente

Uno de los grandes aciertos del look de María Belén Ludueña fue la elección de una paleta cromática dominada por los tonos tierra. El marrón chocolate, combinado con el blanco y el caramelo, construyó una propuesta cálida, versátil y fácil de adaptar a diferentes ocasiones.

María Belén Ludueña

Además, el conjunto reunió varias claves de tendencia: las prendas de efecto cuero, la gamuza, las botas altas y la silueta midi. Elementos que remiten a una estética retro, con referencias a los años setenta, pero que se actualizan a través de cortes simples y una combinación de texturas contemporánea.

De esta manera, María Belén Ludueña apostó por un look casual chic en tonos tierra para pasear por Madrid junto a su hijo, Vito. Una apuesta elegante y funcional que confirma la vigencia de los colores cálidos y de las prendas clásicas reinterpretadas con un enfoque moderno.