María Belén Ludueña mostró cuál es el lugar especial que comparte con su hijo, Vito: “El deseo más grande”

María Belén Ludueña atraviesa una etapa muy especial de su vida desde la llegada de Vito, su primer hijo junto a Jorge Macri. Desde que se convirtió en mamá, la periodista comparte algunos momentos de esta nueva experiencia familiar y también reflexiones sobre los cambios que trajo la maternidad a su vida.

María Belén Ludueña junto a Vito y Jorge Macri

En esta oportunidad, la conductora utilizó sus redes sociales para recordar una historia personal vinculada con uno de los lugares más significativos de Mar del Plata. Se trata de un espacio al que acudió en distintas oportunidades durante su deseo de convertirse en mamá y que hoy tiene un significado diferente para ella.

El emotivo mensaje de María Belén Ludueña junto a su hijo Vito

A través de sus redes sociales, María Belén Ludueña compartió una fotografía junto a Vito desde la Gruta de Lourdes de Mar del Plata. La visita tuvo un valor especial para la periodista, que recordó las veces que había acudido al santuario con el deseo de convertirse en mamá. Esta vez, pudo regresar acompañada por su hijo y compartir con él un lugar que forma parte de su historia personal.

María Belén Ludueña junto a Vito desde la Gruta de Lourdes

"¡Mi lugar en el mundo! Qué felicidad qué Vito haya conocido la Gruta de Lourdes de Mar del Plata. Pensar que muchas veces fui a pedirle para tenerlo a él, y una vez más cumplió y nos concedió el deseo más grande!", escribió junto a la postal. Además, expresó su devoción por la Virgen y extendió su mensaje a quienes la siguen: "¡Virgencita de Lourdes ruega por nosotros! Se las comparto para que le pidan y agradezcan. Amén".

El camino de María Belén Ludueña para cumplir su deseo de ser mamá

En distintas entrevistas, María Belén Ludueña habló abiertamente sobre el camino que atravesó para convertirse en mamá. La periodista contó que el deseo de tener un hijo estuvo presente durante años, aunque también priorizó su desarrollo profesional. A los 35 años decidió congelar óvulos para preservar la posibilidad de ser madre más adelante y, tiempo después, inició la búsqueda junto a Jorge Macri mediante un tratamiento de fertilidad.

María Belén Ludueña junto a Vito

Durante ese proceso atravesó momentos de incertidumbre y frustración, especialmente cuando los resultados no fueron los esperados. En ese recorrido, destacó el acompañamiento de su marido, quien estuvo presente en las consultas, los estudios y las distintas etapas del tratamiento. Finalmente, el 30 de abril de 2026 llegó Vito, el hijo que ambos esperaban. Al recordar su experiencia, la periodista también reflexionó sobre los tiempos de la maternidad y las distintas circunstancias que pueden atravesar quienes desean tener un bebé.

Así vive María Belén Ludueña sus primeros meses como mamá de Vito

En octubre, con motivo de su primer Día de la Madre, María Belén Ludueña volvió a hablar sobre esta nueva etapa de su vida. En diálogo con MDZ, contó que Vito tenía cinco meses y lo describió como un bebé muy sonriente, simpático y tranquilo: "Se despierta con una sonrisa, llora muy poco. Es un bebé muy tranquilo y trajo mucha paz", expresó al referirse a la personalidad del pequeño y a la felicidad que le produce verlo crecer.

María Belén Ludueña junto a Vito y Jorge Macri

En esa misma conversación, María Belén Ludueña también habló sobre el vínculo de Jorge Macri con su hijo y la manera en que ambos transitan la crianza. Contó que su marido disfruta mucho de su rol de papá y que incluso suele llamarse a sí mismo "pabu", una combinación de papá y abuelo. Por su parte, la periodista reconoció que intenta vivir esta etapa sin exigirse demasiado y escuchando su propio instinto. "Creo que Vito se encuentra con mi mejor versión", expresó al reflexionar sobre los cambios que experimentó desde la llegada del pequeño.