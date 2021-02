María Eugenia Ritó reveló el insólito plan de Mariano Martínez para reconquistar a Luisana Lopilato

A fines de 2006 y tras casi dos años de relación, Mariano Martínez y Luisana Lopilato se separaron. Pero ahora, María Eugenia Ritó contó cómo el actor intentó reconquistar a la rubia en su casamiento.

"Mariano vino a mi casamiento porque yo era amiga de Luisana Lopilato. En esa época estudiábamos juntas teatro en lo de Julio Chávez y ella venía a casa y nos llevábamos muy bien, hasta que se fue", comentó Ritó.

Más tarde, sorprendió con algunos detalles: "Luisana se había separado de Mariano Martínez y no quería volver porque él la volvía loca. Mariano me llamó pidiéndome por favor que quería venir a mi casamiento para cruzarse con ella. Cuando le conté esto a mi marido me dijo que lo invitara".

"Entonces llamé a Luisana y le dije lo que estaba pasando. Ella me dijo: 'Y bueno, si quiere venir que venga'. Ella también me invitó a su cumpleaños y nos llevábamos bien. Después cada uno tomó caminos diferentes. Ella venía a mi casa para hacer ejercicios de teatro, pero después la chica se nos fue para arriba (risas)", finalizó María Eugenia Ritó.

¿Reconciliados? Mariano Martínez y Camila Cavallo se mostraron juntos este fin de semana

Mariano Martínez encendió las alarmas sobre una posible reconciliación con Camila Cavallo a ocho meses de su separación. El actor de 42 años y la modelo se mostraron bailando juntos en un video de Tik Tok.

"Viernes a la noche con Oli y @marianogm1111", dice la descripción de la grabación en la aplicación antes mencionada. Esta generó dudas sobre un nuevo acercamiento entre los padres de Alma, además de los comentarios que se hacen en redes sociales.

Es sabido que la influencer de 26 años y Olivida, la hija mayor del galán, se llevan muy bien y tras la ruptura siguieron manteniendo el contacto. Juntas se mostraban danzando en redes sociales y ahora se sumó Mariano al team de baile.