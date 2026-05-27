María Vázquez revela cuál es el rol clave que cumple en su familia

Casada con el mejor polista del mundo, María Vázquez sabe que todos los años comienzan con una hoja de ruta delimitada que hace al funcionamiento y la organiza de su familia. Unos tres meses en Palm Beach, entre fines de enero y principios de mayo, tienen correlato luego con otros casi tres meses en el Reino Unido, donde Adolfo Cambiaso (51), su hijo ‘Poroto’ (20) y con alternancias sus dos hijas mujeres, Mía (23) y Myla Cambiaso (15), compiten en la temporada británica.

Así es desde hace unas dos décadas, aunque ahora adecuado a los nuevos tiempos familiares. Con sus dos hijos mayores ya independizados, María se enfoca en acompañar a Adolfo y a compartir con sus herederos buena parte de las horas. En diálogo con CARAS desde Windsor, en las afueras de Londres, María reveló aspectos de la dinámica familiar.

Vázquez, recién llegada a Inglaterra, donde su marido y su hijo compiten con diferentes equipos en la Queen´s Cup".

Que dijo María Vázquez sobre su rol clave en la familia

“Hoy me toca básicamente acompañar a Cambiaso, porque Mía y Poroto ya empiezan a vivir y a viajar solos, pero como Adolfito sigue jugando coincidimos todos en los mismos lugares. Entonces me ocupo más de organizarles la logística, armarles equipos de trabajo adecuados para que tengan la cabeza libre y sólo piensen en jugar”, explicó la modelo y empresaria, recién llegada a Inglaterra, donde su marido y su hijo compiten con diferentes equipos en la Queen´s Cup".

"Como estamos acostumbrados a estar en familia nos buscamos, y así nos podés encontrar compartiendo mates en las caballerizas o entrenando con Mía juntas", agregó Vázquez. Mía juega en otros torneos y acompaña además a su novio Tomás Panelo (26), que también disputa la Copa de la Reina, y Myla se suma al clan despuntando esa vocación genética por el polo:

"Ahora con los chicos más grandes tengo más permiso", contó María.

“Mientras ellos me necesiten voy a estar acá ayudándolos con toda la logística para que puedan desarrollarse en lo suyo. Por supuesto que está toda la estructura de La Dolfina detrás de ellos, yo como madre trato de ordenarles más la casa, como ser doctores, entrenadores y el equipo de gente que los va a rodear. La idea es que, si yo y su padre no estamos, como va a pasar en agosto en España, que todo funcione como si estuviésemos”, detalló María a CARAS.

Feliz de que el polo, a diferencia de otros trabajos, le permite compartir tanto tiempo con sus hijos, María agradece de que todo en su vida va creciendo y acomodándose.

"Ahora con los chicos más grandes tengo más permisos y más tiempo de ocuparme de mis cosas. De hecho, esta vez me volví una semana antes de Palm Beach y a Inglaterra vine un par de semanas después. Yo sigo con mi baile, mi canto, mis cursos de todo tipo y mis viajes para generar contenido.", aseguró.

Baile, canto, cursos de todo tipo y viajes para generar contenido, las actividades que adora realizar Vázquez.

Cuáles son los dos emprendimientos de María vinculados con la moda

"Lahntropy, la marca de ropa de lino de la que primero fui clienta y ahora socia y embajadora, y Rokkus, que responde ciento por ciento a mi hobby por las joyas. Tampoco descarto nada de lo que siempre tuve en mente, pero sin dejar de acompañar a Cambiaso es esta etapa final como jugador. Adolfito sólo se retirará de la parte competitiva, porque del polo y del deporte nunca se va a retirar”, afirmó la empresaria.

María también detalló los proyectos fuera del polo que comparte con Cambiaso, su pareja desde hace 30 años.

Con Myla aún en plena adolescencia, María afirma que su hija es “la única que vive con nosotros y a la que hay que apuntalar en algunas cuestiones”. La define como una chica “muy madura, creativa y piola, con mucho estilo propio y que le gusta mucho la moda y la música”. De hecho, con apenas quince años está haciendo su primer colección cápsula para la marca ‘Como quieres que te quiera’, un desafío “que la tiene entusiasmada y que se lanzará en septiembre”.

Y a medida que sus herederos toman vuelo propio, María celebra que el universo La Dolfina sea un espectro con mucho más para dar más allá del polo en sí.“Con Cambiaso participamos de proyectos como desarrollos inmobiliarios, la marca de ropa, emprendimientos gastronómicos y cosas que atender como el documental que ya se hizo y un libro en camino. Si bien son todos proyectos con base en él, es muy lindo participar de estas cosas que compartimos en treinta años de relación”, concluyó Vázquez, feliz con su presente.

Texto: Carlos Cervetto.

Agradecimientos: Eddie Rodríguez, Ezequiel Ortiz.