Mía Cambiaso hizo historia en el polo y ganó la Copa Cañuelas

Mía Cambiaso, la hija de María Vázquez y Adolfo Cambiaso, no solo sigue los pasos de su padre polista, sino que brilla con talento propio. Y es que la joven de 23 años acaba de ganar la Copa Cañuelas junto a su hermano ‘Poroto’ y su novio Tomás Panelo.

Se trata de uno de los momentos del año que los Cambiaso más valoran, cuando una vez regresados de Palm Beach, y antes de poner proa rumbo a la temporada inglesa, disfrutan a sus anchas de su lugar en el mundo, que no es otro que La Dolfina y Cañuelas.

Mateo Tarlowski, Poroto Cambiaso, Mía Cambiaso y su novio Tomás Panelo, campeones.

Qué otros polistas jugaron junto a Mía Cambiaso en Cañuelas

Además de ponerse al día socialmente, el polo siempre ocupa un lugar en la agenda de la familia insignia del polo mundial. Y que mejor entonces que probar caballos y aceitar las maquinarias con un torneo competitivo como la Copa Municipalidad de Cañuelas, en la que además de Adolfito Cambiaso, sus tres hijos y Tomás Panelo, novio de Mía, también participaron otras figuras del alto hándicap como los hermanos Bartolomé (25) y Camilo Castagnola (23), y Gonzalo Ferrari (26).

Adolfo Cambiaso alentó a Mía junto a su hijo Poroto y su novia Lara.

Con sede en el imponente predio de La Dolfina, y con la intendenta local, Marisa Fassi, presente junto a otras autoridades del municipio, la final consagró a La Dolfina Colibrí, que se impuso a La Picaza por 12 a 9.

Mía Cambiaso hizo historia en Polo y ganó la Copa Cañuelas.

La hija de Adolfito, distinguida por su actuación

Las palmas de la familia esta vez se las llevó Mía Cambiaso (23), que fue elegida la mejor de la final aún por sobre su hermano ‘Poroto’ (20) y su novio Tomás Panelo. Adolfito le obsequió a Fassi, intendenta de Cañuelas, una camiseta con su número 1 y el nombre “Marisa”, y el partido tuvo visibilidad internacional al ser transmitido por The Polo Channel. Mía se fue feliz, con el scooter eléctrico que le regalaron por ser MVP y por la manta que ganó una de sus yeguas como Mejor Polo Argentino de la final.

Fotos: Gentileza PoloHUB