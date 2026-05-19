María Vázquez marca tendencia con su look urbano: chaqueta de ante, pantalón skinny y gafas de colores

Las calles de la ciudad se convirtieron en la pasarela definitiva para el street style, un escenario donde María Vázquez demuestra cómo dominar el arte de la elegancia casual. En este entorno dinámico, la modelo e influencer logra el equilibrio perfecto entre funcionalidad y distinción, combinando prendas básicas con piezas de abrigo sofisticadas y accesorios que aportan personalidad.

María Vázquez marca tendencia con su look urbano

La pieza central del conjunto de María Vázquez es una chaqueta de ante estructurada en una paleta cromática otoñal que combina tonos marrón oscuro, negro y detalles en camel en las mangas. Esta prenda aporta textura y un aire de reminiscencia retro que eleva de inmediato el concepto de vestimenta casual.

María Vázquez con chaqueta de ante, pantalones y gafas

En las fotos que posteó la modelo, se la puede ver caminando con total naturalidad por la calle mientras se dirigía a un café. En ese contexto, la chaqueta se complementa de forma armoniosa con una camiseta blanca básica de cuello redondo y un colgante de cruz plateado, un accesorio que añade un punto focal sutil pero distintivo.

Para completar el look, la empresaria eligió de un pantalón de jean negro de corte recto y botas oscuras, logrando un equilibrio visual impecable frente al volumen superior de la prenda de abrigo. Las gafas de sol con cristales degradados en tonos rojizos y montura metálica completaron el estilismo.

María Vázquez por las calles marcando tendencia

Cómo María Vázquez se sumó a una de las tendencias más fuertes del otoño

La versatilidad fue uno de los grandes aciertos del look elegido por María Vázquez. Este tipo de estilismo funciona tanto para reuniones informales y salidas de tarde como para jornadas laborales con dress code relajado.

Durante el día, las gafas de sol y los tonos cálidos potencian el aire urbano del outfit, mientras que para un plan nocturno el look puede elevarse fácilmente reemplazando la remera básica por una blusa satinada o incorporando accesorios más sofisticados.

Los accesorios también tuvieron un rol central en la construcción del estilismo. Las gafas con lentes de color y montura metálica sumaron un detalle moderno que reforzó la estética urbana del conjunto y aportó personalidad al look.