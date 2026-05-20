María Vázquez impone el pantalón cargo zipper para un estilo urbano chic

A un mes de que comience el invierno, las bajas temperaturas ya comienzan a sentirse con intensidad. Es por esta razón que las expertas fashionistas recurrieron a sus guardarropas para elegir las prendas más abrigadas y calentitas sin perder estilo ni sofisticación. En el caso de María Vázquez, la modelo volvió a imponerse en el mundo de la moda al lucir un pantalón cargo zipper para un estilo urbano chic. Para ello, eligió las calles de la ciudad para mostrar cómo se puede marcar tendencia con una prenda tan versátil como funcional.

María Vázquez da cátedra de cómo llevar un pantalón cargo zipper

En las últimas horas, María Vázquez irrumpió en sus redes sociales y compartió un look que se robó todas las miradas, no sólo por parte de sus seguidores, sino también por los expertos fashionistas. Acostumbrada a sorprender a su comunidad digital con diversos estilismos pensados para la vida campestre, esta vez, la empresaria decidió volcar un look chic adaptado a la gran ciudad.

María Vázquez con los pantalones cargo zipper | Instagram

A través de las imágenes que compartió en su cuenta personal de Instagram, la conductora eligió como escenario las calles de Buenos Aires para realizar un book de fotos donde se la ve con un estilo urbano chic ideal para imitar. En dichas postales, aparece luciendo un sweater tejido oversized color blanco con diseño geométrico a la altura de los hombros y parte alta del torso en tonos beige y marrón. Este abrigo clásico de todo armario tiene un aire nórdico minimalista, pero elegante.

Sin embargo, la pieza que más se destacó fue el pantalón cargo zipper en color marrón chocolate. El mimo, está confeccionado con un corte recto y amplio, amplios bolsillos laterales y cierres negros verticales al frente de las piernas que van desde las caderas hasta los tobillos. Este llamativo detalle hace que la esposa de Adolfo Cambiaso pueda jugar con las presentaciones; en este caso, dejó al descubierto sus zapatillas urbanas de la misma gama cromática de todo el conjunto.

María Vázquez con los pantalones cargo zipper | Instagram

María Vázquez reversiona un clásico de clásicos

Sin ánimos de perder comodidad y estilo, María Vázquez reversionó este pantalón clásico para crear un estilo minimalista, canchero y con acento chic. Su diseño amplio, corte recto y sobrio lo posiciona una prenda versátil para distintos tipos de looks. Además, al tener estos cierres frontales permite reversionarlo y agregar no sólo una nueva textura, sino aporta funcionalidad: abrir la botamanga, ajustar el ancho o simplemente decorar y estilizar la pierna.

Como broche de oro, lució unos anteojos de sol rectangulares de marco grueso y de impronta slim que están en tendencia en street style femenino. Así, la experta fashionista desfiló por la senda peatonal de las calles porteñas llevando bien a lo alto sus conocimientos en materia de moda e inspirando a otras mujeres a imitar este tipo de outfit ideal para combatir el frío sin perder elegancia.

María Vázquez sigue trazando el pulso de la moda y las tendencias urbanas. Con un look que fusiona comodidad y sofisticación urbana, la modelo reafirmó que los pantalones cargo zipper son una de las apuestas fuertes de la temporada otoño-invierno 2026. Una vez más, logró transformar una prenda clásica en un ítem trendy y versátil, ideal para afrontar el invierno con estilo y personalidad.