Yanina Latorre fulminó a Mariela Anchipi: "Quien hoy es tu marido, lo conociste estando casada"

Yanina Latorre está involucrada en un terrible escándalo luego de su polémica pelea con Estefi Berardi en LAM, el programa que conduce Ángel de Brito en las noches de América TV. En los medios, ésta escandalosa pelea es tema durante todo el día, por lo que la panelista se encargó de contestarle a cada uno que opinó del tema. En su descargo, Mariela Anchipi fue una de las que atendió y reveló detalles de su relación con Dady Brieva.

Muy al estilo Yanina Latorre, la panelista de LAM utilizó las historias de Instagram para destilar todo su veneno y arremetió contra Mariela Anchipi por sus dichos con respecto a la pelea con Estefi Berardi en el programa que comparten. Con clara indignación en su tono de voz y expresión corporal, la periodista expresó su enojo hacía la bailarina. "La Chipi (Mariela Anchipi), que también trabaja en C5N porque el marido es kirchnerista, oficialista, pauteros, en fin, me encanta. Vos acá, votás al gobierno y te da laburo. Plantéense. Si no tenés laburo, votá al gobierno que terminás como La Chipi en C5N, amor", comenzó.

Yanina Latorre y Estefi Berardi

Después, se refirió a un episodio que se dio en el Bailando cuando Mariela Anchipi era coreógrafa de Nicole Neumann. "Esta chica anoche me criticaba. La Chipi hablaba de peleas de mujeres en televisión: ¿Vos te olvidaste cuando estabas con Nicole Neumann en el Bailando y te matabas con Pampita hasta que un día ella se cansó y te pegó una felpudeada que quedaste llorando como una pel...? Chipi, ¿vos hablás de pelear? Ma, venís del barro", expresó Yanina Latorre.

Dady Brieva y Mariela Anchipi

Siguiendo el tema de la sororidad, Yanina Latorre reveló detalles de los inicios de la relación que Mariela Anchipi tiene con Dady Brieva. "Quien hoy es tu marido, lo conociste estando casada. Vos bailarina y le dabas al tipo en esos hoteluchos de cuarta en Córdoba. Y la mujer sufría porque se enteró que vos eras la amante, hasta que lograste que él la deje y se vaya con vos", lanzó la panelista de LAM, dando a entender que el actor seguía en pareja con Evelia, su esposa por 28 años, cuando se conocieron e iniciaron su relación clandestina.

Por último, Yanina Latorre sentenció: "Alguna vez, reina, que hablás de sororidad y de pelea, yo que voy al frente como loca, ¿pensaste en la mujer cornuda que vos te le comías al marido y te quedaste con él? Amor, yo por los menos seré cornuda, pero tipos casados no me gar..."

Yanina Latorre volvió a atacar a Estefi Berardi y metió a Sofía Aldrey

Yanina Latorre y Estefi Berardi vienen protagonizando una fuerte pelea desde hace varios días, que tuvo lugar en LAM, para luego continuar en redes, en donde fueron apuntando una contra la otra. En la mañana de hoy lunes, la ‘’angelita’’ subió una serie de historias desde su cuenta de Instagram hablando sobre su compañera y sobre la escandalosa separación de Sofía Aldrey y Fede Bal.

En sus primeras stories, Yanina aclara que en LAM no les dejan mentir y que lo único que tiene es la palabra y credibilidad: ‘’Doy la cara y no tengo nada que ocultar”, comenzó su descargo Latorre para luego revelar: ‘’Recién Carmen le dijo en Mañanísima ‘’en el verano te hiciste bien la boluda’’. No nos olvidemos que Fede Bal a Carmen le confesó su amorío con Berardi”, expresó.

Sofía Aldrey y Fede Bal

Finalmente, apuntó hasta el hueso sobre Estefi Berardi: ‘’Pobre la novia de Bal con la que iban a ser padres por esperma congelado. No nos olvidemos de eso. Es de una maldad absoluta”, cerró Yanina.

NL.