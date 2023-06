Marisa Brel es madre de dos hijos, pero no fue una misión fácil para ella. Primero tuvo a Paloma, fruto de su relación con Carlos Evaristo, pero tuvo que pasar por cinco tratamientos in vitro que no dieron resultados, sin embargo, en el sexto, uno de los tres embriones congelados dio resultado.

Luego llegó a su vida Timoteo, quien nació por subrogación de vientre y recientemente cumplió 10 años. Pero las complicaciones no terminaron ahí, ya que su primogénita vivió una dura historia de vida, quien en 2018 tuvo que atravesar un problema de salud durísimo, no solo pare ella, sino también para su familia. La joven comenzó a sufrir temblores, problemas motrices y un bajo rendimiento escolar. Al ver esto, la llevaron a que se realice estudios y con tan solo 15 años fue diagnosticada con hidrocefalia. Pero las malas noticias no terminaron ahí para la hija de Marisa, en un estudio posterior le encontraron un pequeño tumor de un centímetro.

Marisa Brel junto a su hija Paloma.

Milagrosamente, ese tumor era benigno, aunque los médicos explicaron que no se podía extirpar porque era riesgoso por el lugar del cerebro donde lo detectaron. Paloma llevó el tratamiento de buena manera y pudo recuperarse con el tiempo. Pese a que la joven nació el 15 de noviembre de 2002, para Marisa el 8 de junio, el día que su hija casi pierde la vida, es un día para festejar la recuperación de su primogénita.

¿Cómo celebró esta fecha Marisa Brel?

Para celebrar, Marisa Brel compartió un conmovedor mensaje para Paloma en sus redes sociales. "5 años de que Paloma volvió a nacer. Mezcla de emociones. Siempre rezando para que el tumor no dañe la salud de mi hija", escribió en su Instagram.

La publicación de Marisa.

Luego, decidió agradecer a sus seres queridos y doctores: "Gracias por sus oraciones. Y sigamos para que mi Leona siga su camino de sanación total y que su luz siempre brille. Gracias a todos los médicos por salvarle la vida. Y seguir atendiéndola con tanto amor". Por último, Marisa Brel demostró su alegría por lo que la fecha significa para ella: "Feliz cumple de tu nueva vida, hija amada".