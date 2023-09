Fabián Medina Flores es un amigo cercano de Marixa Balli y recientemente reveló un insólito detalle sobre su vida que la llevó a ganar una gran fortuna: le hizo un juicio a una reconocida marca de cervezas y ganó.

El especialista de moda comentó en vivo: "¿Sabían que Marixa Balli por dejar sus labios en una latita de cerveza ganó un juicio millonario? Te lo juro porque yo fui al programa y ella me obsequió la latita".

Imagen reciente de Fabián Medina Flores.

El conductor de "La Jaula de la Moda", Horacio Cabak, le consultó: "Pero, ¿juicio a quién le hizo?", y Medina Flores le respondió: "A la marca de cerveza porque demostró que eran sus labios. Ella tuvo que poner un beso en un papel y ahí fue el careo".

Todo el equipo del ciclo se mostraron sorprendidos ante la experiencia que vivió Marixa Balli, e incluso Cabak se mostró incrédulo: "¡No puedo creer que le usaron los labios para un diseño (sin avisarle)!".

Marixa Balli arremetió contra Marcelo Tinelli

La panelista de LAM se ofendió al ver que el conductor del Bailando 2023 la negó en vivo. "La vi que estaba en LAM, pero no estaba escuchando bien lo que dijo. Hoppe vos la trataste mal y ahora no quiere venir. Está enojada conmigo, yo soy el culpable de todo qué increíble. No me acuerdo de mi historia, no es que finjo demencia es que tengo demencia. Los hombres no tienen memoria", comentó Tinelli en el ciclo de América TV.

Al ver el ninguneo de Marcelo Tinelli, Marixa Balli le respondió en LAM: "No puedo dar mucha data, porque lo sigo cuidando porque soy una dama. Él no sabe qué decir cuando está conmigo. Maneja bien la ficción, pero no la realidad conmigo. Lo pongo nervioso, me encantan algunas cosas, pero no me suma. No tengo nada que ocultar, me minimiza, no doy fechas porque lo sigo cuidando".

J.C.C