Wanda Nara redobla la apuesta contra Mauro Icardi y la Justicia: nuevo video de Martín Migueles con sus hijas

Wanda Nara redobló la apuesta contra Mauro Icardi y la Justicia tras publicar un nuevo video de Martín Migueles con sus hijas. En medio de definiciones judiciales y gestos públicos, la presentadora suma nuevos elementos que generan repercusiones en su entorno. La presencia del empresario en actividades familiares reavivó tensiones.

Mauro Icardi furioso con Wanda Nara tras la aparición de una imagen de sus hijas con Martín Migueles

Wanda Nara

En los últimos días, la conductora compartió en sus redes sociales imágenes de su viaje a las Cataratas del Iguazú junto a sus dos hijas y su actual pareja. En una de las publicaciones que hizo se puede ver a las niñas con el agente inmobiliario, situación que no le habría gustado al delantero.

Según reveló Guido Záffora en Diario de Mariana, el enojo de Mauro Icardi se intensificó al ver a sus hijas compartiendo tiempo con Martín Migueles. “Está más sucio que una papa”, dijo el periodista, citando palabras que habrían salido del círculo íntimo del jugador. La frase refleja el malestar que generó la presencia de la pareja de Wanda Nara en el entorno familiar.

En la misma línea, el periodista confirmó que “fueron los cuatro a Cataratas”, en referencia a la conductora de MasterChef Celebrity, al empresario y las dos niñas. El viaje, que incluyó actividades turísticas y momentos compartidos, fue documentado por la empresaria en sus redes, aunque algunas publicaciones fueron eliminadas horas después.

“Mauro Icardi cree, al mismo estilo que L-Gante, que la presencia de Migueles en el entorno de Wanda con sus hijas es perjudicial. Sobre todo porque cree que es una mala influencia”, agregó Guido Zaffora. La situación no solo generó incomodidad en lo personal, sino que también podría tener implicancias legales. El panelista de DDM adelantó que el futbolista se reunió con Elba Marcovecchio, para analizar los pasos a seguir.

“Mauro cree que están orquestando una venganza contra él”, comentó el periodista. Otro punto que genera tensión para es como Wanda Nara se refiere a la China Suárez. “Desde el entorno de Icardi creen que la forma de Wanda de referirse a la China como ‘la amante’ es una provocación para que la China reaccione”, explicó el periodista.

En cuanto a la situación judicial, Guido Zaffora fue claro: “Me dicen que la restitución internacional está muy lejos”. Según esta versión, el jugador del Galatasaray busca que sus hijas vivan con él en Turquía, sin la necesidad de que la empresaria vaya. “Él a toda costa quiere llevar a sus hijas a Turquía con él. No le interesa que vaya Wanda, sí que vaya y deje a sus hijas, pero nada más”, detalló.

Mauro Icardi

