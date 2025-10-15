Franco Yan, el nieto de Cris Morena, habló de la muerte de su prima Mila: "Estuve con ellos apenas me enteré"

Franco Yan, el nieto de Cris Morena, habló de la muerte de su prima Mila, que falleció el pasado 28 de julio tras sufrir un accidente en Miami. En +Caras con Héctor Maugeri, el actor de Margarita (Telefe) contó cómo reaccionó al enterarse de la tragedia.

Franco Yan reveló que apenas recibió la noticia de que Mila había muerto viajó a Estados Unidos para acompañar a sus tíos, Tomás Yankelevich y Sofía Reca: “Estuve con ellos cuando apenas me enteré. Viajamos todos para allá”. Y agregó: “Es un golpe fuertísimo y estamos como familia llevándolo como se puede, tratando de salir adelante”.

Franco Yan en +Caras

Con la sensibilidad que lo caracteriza, el joven habló de la dificultad de encontrar sentido ante una pérdida tan dolorosa. “Somos humanos y no se entiende, no se explica. Analizalo como quieras, pero no hay una respuesta”, reflexionó en diálogo con Héctor Maugeri.

A pesar del inmenso dolor por la muerte de la nena de 7 años, Franco Yan destacó la fortaleza de los Yankelevich y la unión familiar en medio del duelo. “Es un tema muy doloroso, pero lo que te quiero decir es que con mi familia estamos eternamente agradecidos por el respeto", expresó el artista y cerró: "Estamos todos juntos acompañándonos”.

Franco Yan

Cómo fue el trágico accidente de Mila Yankelevich

La tragedia ocurrió el 28 de julio en Miami Beach, cuando el velero en el que navegaban cinco niñas, entre ellas Mila Yankelevich, junto a una joven instructora fue embestido por una barcaza. El impacto se produjo frente a la isla Hibiscus, una zona muy frecuentada por deportistas náuticos y donde las víctimas realizaban una excursión.

Mila Yankelevich y Cris Morena

Según las pericias forenses, la hija de Tomás Yankelevich y Sofía Reca murió por un ahogamiento accidental, y no como consecuencia directa del choque. El mismo resultado arrojó la autopsia de Erin Ko, una niña chilena de 13 años que también falleció en el siniestro.