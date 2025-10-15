Nico Vázquez se sinceró sobre su romance con Dai Fernández: "Me gustaría poder caminar con ella por la calle"

Nico Vázquez atraviesa una nueva etapa en su vida sentimental luego de su separación de Gimena Accardi. Los rumores sobre un romance con Dai Fernández, su compañera de elenco en la obra Rocky, comenzaron a circular, generando gran curiosidad entre los fans y medios especializados.

Nico Vázquez decidió romper el silencio y aclarar cómo se está dando esta relación, evitando ponerle títulos y dejando en claro que aún se están conociendo desde otro lugar: “Nos conocemos desde antes como amigos. Somos muy amigos, mejores amigos. Pasamos de compañeros a mejores amigos en los últimos meses porque me he apoyado mucho en ella y ella en mí. Pero bueno, nos estamos conociendo desde otro lugar”, señaló.

Durante un móvil con Sálvese quien pueda, Nico Vázquez se pronunció sobre su vínculo con la actriz y explicó: “Es algo de muy poquitos días, como dijo Yanina… tratando de procesarlo también”. Respecto a cómo se sienten en esta nueva etapa, sostuvo: “Nuevo, nuevo. Ni nosotros entendemos qué está pasando. No, le quiero mostrar a la gente la realidad… porque si mañana me ves con ella, soy mentiroso”.

El actor también hizo hincapié en la importancia de vivir la relación con respeto y privacidad: “La próxima relación mía, quiero que sea para adentro… me gustaría estar como quiero estar, como me siento de las puertas de mi casa para adentro”. Nico Vázquez explicó cómo está viviendo estos días: “Estamos empezando algo… me estoy sintiendo bien, que la verdad que eso me da mucha felicidad… puede ser que un vínculo que sea por un rato, como puede ser un vínculo que sea fuerte, como después, eso lo dirá el tiempo”.

Por último, Nico Vázquez explicó su deseo de normalidad dentro de esta nueva etapa y la libertad de poder vivir su relación sin especulaciones: “Me gustaría poder caminar con ella por la calle… estoy empezando con alguien que estoy conociendo en otro lugar. Entonces fue una cuestión de respeto, pero también, por respeto, no puedo negar algo que estoy viviendo”. Con estas palabras, el actor dejó en claro que su vínculo con Dai Fernández es reciente, sincero y se desarrolla con naturalidad.