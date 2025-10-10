Se filtró que una famosa se quemó el cuerpo en una fuerte prueba de MasterChef Celebrity: los detalles

El lunes 13 de octubre a las 22 horas debutará en la pantalla de Telefe la nueva edición de MasterChef Celebrity, bajo la conducción de Wanda Nara. El ciclo contará nuevamente con Germán Martitegui, Damián Betular y Donato De Santis en el jurado. A pocos días del estreno, varios de los famosos que participan del certamen ya dieron que hablar por distintos motivos.

MasterChef Celebrity

A pocos días del estreno, Marixa Balli realizó una revelación. En diálogo con Intrusos, la actriz contó que sufrió quemaduras y golpes en el cuerpo durante uno de los primeros desafíos del mítico reality culinario.

El importante accidente que sufrió Marixa Balli en MasterChef Celebrity

Durante la entrevista, Marixa Balli relató que las exigencias del programa le jugaron una mala pasada: “Me hice un golpe en el brazo cuando fui al mercado. También me quemé el cuello y el codo. Me quemé el cuello porque yo meto el cuerpo en todos lados. Me quemé el codo porque lo metí al horno”, detalló.

Entre risas, la actriz agregó: “Yo me metí adentro del horno, en la batidora... hago cosas... No controlo el cuerpo, se me va solo el cuerpo”. A pesar del accidente, Marixa Balli aseguró estar disfrutando de la experiencia: “Estoy muy feliz. Me divierto mucho. Es muy linda la experiencia”, expresó.

En la misma entrevista, el cronista de Intrusos, Alejandro Guatti le comentó que se rumoreaba que sería la primera eliminada de la competencia. Lejos de incomodarse, Marixa Balli respondió tajante: “Yo siento que están deseando que me vaya para el ort... y la verdad es que eso me divierte”.

Enfrentamientos tras la foto promocional de MasterChef Celebrity

Además del accidente de Marixa Balli, otra polémica surgió en torno a la imagen oficial de MasterChef Celebrity. Y es que Rodrigo Lussich y Adrián Pallares analizaron la foto grupal y aseguraron que varios participantes se mostraron molestos por su ubicación y por los retoques digitales.

“La foto promocional ha puesto los pelos de punta a más de uno y a más de una... andá a reconocer quién es quién, sacando al jurado y a la gente relacionada con la movida tropical, que como siempre trae al público” señaló Rodrigo Lussich. “Wanda está abajo, en primer plano... está como protagonista, obviamente, porque es la conductora. Los tres del jurado, con un destaque y después, atrás de ellos, andá a saber quién es quién", sumó.

Wanda Nara, conductora de MasterChef

También mencionaron a Evangelina Anderson y Miguel Ángel Rodríguez, quienes habrían quedado “irreconocibles” por el uso de Photoshop. Con estos cruces, las quemaduras de Marixa Balli y comentarios previos al debut, MasterChef Celebrity promete una temporada llena de fuego tanto dentro como fuera de la cocina.