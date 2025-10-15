Yanina Latorre contó el motivo por el que renuncia a LAM y adelantó quién será su reemplazo: “Es muy efectiva”

Yanina Latorre confirmó que dejará su lugar en LAM al finalizar el año y explicó los motivos detrás de su decisión. La panelista compartió detalles sobre su rutina diaria y adelantó quién podría ocupar su lugar en el programa, destacando el perfil de quien considera una buena opción para continuar.

Yanina Latorre anunció que se despedirá de LAM al cierre de esta temporada y dio a conocer las razones que la llevaron a tomar esa determinación. La presentadora habló sobre su dinámica laboral actual y mencionó quién podría asumir su rol en el ciclo, resaltando las cualidades que considera adecuadas para ocupar el puesto.

En las últimas horas, la conductora reveló en su programa radial El Observador que en el 2026 no seguirá siendo parte del programa de Ángel de Brito y detalló los motivos que la llevaron a tomar esta decisión. “El año que viene dejo LAM, lo dijimos todo el año con Ángel, pero parece que no quedó claro”, expresó entre risas.

La panelista, que también conduce Sálvese Quien Pueda, explicó que su agenda diaria se volvió difícil de sostener. “No puedo seguir llegando 20 minutos tarde después de mi programa. Falto los feriados, cada tanto, y antes no lo hacía”, detalló. Cabe destacar que la rutina de Yanina Latorre cambió desde que asumió la conducción de su propio ciclo televisivo, que se emite antes de LAM.

“Estoy cansada. Me levanto temprano, hago radio, después televisión, y llego corriendo. No es justo para el programa ni para mí”, continuó. A su vez, habló sobre su posible reemplazo y no dudó en elogiar a una de sus compañeras. “Para mí, le van a ofrecer a Mariana Brey; ya está en Bondi, le van a decir que vaya a LAM. Es muy efectiva; obvio, va a hacer espectáculos, no se va a poner a pelear con Milei”, comentó.

Cómo elige Ángel de Brito a sus angelitas

Por su parte, Ángel de Brito contó en Ángel Responde (Bondi Live) cuál es su criterio a la hora de sumar nuevas integrantes al panel de LAM. El periodista fue claro al señalar que no se basa en cuestiones ideológicas: “No las busco por su ideología. Las busco porque me gusta el personaje”.

Además, reveló que actualmente está en diálogo con tres periodistas para definir quién ocupará el lugar que dejará Yanina Latorre. Aunque no dio nombres, sí confirmó que está evaluando perfiles que se adapten al estilo del programa y que puedan aportar información, opinión y dinámica en el panel.

Yanina Latorre confirmó su decisión de dejar LAM a poco menos de seis meses de iniciar su propio programa. La salida se da en medio de una rutina marcada por nuevos proyectos y obligaciones. Con su participación en el ciclo llegando a su fin, la presentadora se adelantó y reveló quién podría ocupar su lugar dentro del panel.

