En medio de su lucha contra el cáncer, el rey Carlos III hace un importante anuncio: “Por primera vez en 27 años”

El rey Carlos III, incluso a sus 76 años y con su estado de salud delicado, demuestra que su compromiso con la Corona británica sigue intacto. Aunque en los primeros meses tras su diagnóstico redujo parte de su agenda pública, el monarca ha retomado gradualmente sus actividades con determinación. Su objetivo, según apuntan fuentes cercanas, es mantener el ejemplo de servicio que caracterizó a su madre, Isabel II, y no permitir que la enfermedad altere el rumbo de su reinado.

En los últimos meses, Carlos presidió actos oficiales, recibido embajadores y encabezado recepciones diplomáticas junto a la reina Camila. Incluso durante los períodos de descanso recomendados por sus médicos, ha continuado atendiendo asuntos de Estado desde el Palacio de Buckingham.

Rey Carlos y la Reina Camila

El importante anuncio del Rey Carlos III

Ahora, el soberano británico sorprendió con un anuncio de relevancia internacional. El Palacio de Buckingham confirmó que el presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, realizará una visita de Estado al Reino Unido entre el 3 y el 5 de diciembre. El mandatario estará acompañado por su esposa, Elke Büdenbender, y será recibido oficialmente por el rey y la reina en Londres.

“Su Majestad el Rey organizará la visita de Estado del Presidente de Alemania, acompañado por Frau Büdenbender, desde el miércoles 3 de diciembre hasta el viernes 5”, comunicó la Casa Real británica a través de sus redes sociales. Este encuentro será especialmente significativo: se trata de la primera visita oficial de un presidente alemán al Reino Unido en 27 años, y apenas la quinta desde 1958. Un acontecimiento que subraya el estrecho vínculo entre ambos países, especialmente después de la salida británica de la Unión Europea.

Rey Carlos III

Las relaciones entre Londres y Berlín viven un momento de entendimiento y cooperación. De hecho, el propio Steinmeier asistió a la coronación de Carlos III en mayo de 2023 y ya había recibido al monarca en Alemania poco después de su ascenso al trono. Durante aquel viaje, el rey se convirtió en el primer soberano británico en dirigirse al Bundestag, donde recibió una ovación al reafirmar su deseo de “renovar la promesa de amistad entre nuestras naciones”.

Esa visita incluyó además un banquete de Estado en el Palacio Schloss Bellevue, en Berlín, donde el monarca y la reina Camila fueron homenajeados por el gobierno alemán. Ahora, el gesto se repetirá en suelo británico, consolidando la relación diplomática y cultural entre ambos países. Mientras continúa su tratamiento médico, el anuncio de esta nueva visita refleja la voluntad del rey de seguir al frente de sus responsabilidades. Una muestra más de que, incluso en medio de la adversidad, Carlos III se mantiene fiel a su deber y decidido a fortalecer los lazos internacionales del Reino Unido.

