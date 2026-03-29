Así es la casa de Marley: repleta de sus viajes, con ambientes combinados y adaptada para sus hijos, Mirko y Milenka

Marley se instaló en una casa diseñada para compartir el día a día con Mirko y Milenka, en un entorno que combina funcionalidad, recuerdos personales y detalles estéticos. La propiedad fue adaptada para acompañar el crecimiento de sus hijos, con espacios pensados para el juego, el descanso y la convivencia familiar.

Amplios ventanales y adaptada para los niños, así es la increíble casa en la que viven Marley y sus hijos

Marley se mudó a una casa pensada para disfrutar junto a Mirko y Milenka, en un espacio que reúne practicidad, objetos significativos y una estética cuidada. El hogar fue acondicionado para acompañar cada etapa de sus hijos, con ambientes diseñados para el entretenimiento, el relax y la vida cotidiana compartida.

Luego del nacimiento de su segunda hija, el presentador se instaló en una propiedad ubicada en Nordelta, pensada para compartir con los menores. La propiedad, amplia y luminosa, fue acondicionada para acompañar el crecimiento de ambos niños en un entorno cómodo, cuidado y funcional.

Marley, Mirko y Milenka

La casa de Marley cuenta con espacios abiertos, amplios ventanales y una vista directa al río. El diseño prioriza la entrada de luz natural y la conexión con el exterior, lo que permite que los chicos disfruten de juegos al aire libre y momentos de descanso en contacto con la naturaleza. El jardín, uno de los puntos destacados, está equipado con juegos infantiles y una pileta, ideales para las tardes en familia.

El interior de la residencia refleja el estilo personal del conductor, con detalles que remiten a sus viajes por el mundo. En distintos rincones se pueden ver objetos traídos de destinos como Japón, India, Marruecos y México, que conviven con muebles sencillos y colores neutros. La decoración combina elementos modernos con piezas retro, como sillones grises, lámparas de pie y cuadros con estética vintage.

Parte del interior de la casa de Marley.

En cuanto a la cocina, se destaca por el diseño minimalista que predomina en este espacio y el tono blanco que domina muebles, paredes y superficies y que, combinado con los grandes ventanales, terminan de dotar al espacio de muchísima luz natural. Así quedó registrado en un tierno video que compartió en sus redes sociales, donde enseña a Mirko a hacer la torta que mostró en su breve paso por MasterChef Celebrity.

Así es el living de Marley, con espacio para Mirko y Milenka

el living se encuentra dividido en dos grandes zonas, bien delimitadas, aunque comparten el estilo de muebles. La primera de ellas es claramente la que se encuentra enfocada en su hija Milenka, Una alfombra enorme de color gris delimita el área de juego, donde la niña posee una mesita y varios de sus juguetes. Aunque se trata de un espacio que también pueden utilizar los adultos, con tres sillones amplios, queda claro que es el sector en el que ella suele pasar el tiempo.

En la segunda de las zonas se puede ver una biblioteca enorme, repleta de libros, fotos y decoración en general, que rodea a la televisión, frente a una especie de mesa ratona que sigue el mismo esquema de colores y diseño que los sillones. En esta zona, igualmente, se pueden apreciar unos auriculares que parecen ser de Mirko, lo que deja claro que también suele sentarse allí, y algunos cuentos y juguetes infantiles.

La habitación de MIrko y MIlenka, los hijos de Marley

Uno de los espacios más cuidados es el cuarto de Mirko y Milenka. Allí, Marley eligió tonos suaves y muebles adaptados a la edad de cada uno. La habitación incluye una cuna para la bebé en color blanco, una cama para el mayor y estanterías con libros, juguetes y objetos personales.

Marley y Milenka

Esta división de la habitación queda visiblemente marcada en algunas fotos que compartió el propio Marley. En ellas se puede ver a Milenka en un sector claramente pensado para una bebé de su edad, mientras que detrás se acumulan autitos, camiones y juguetes en general, acompañados de una mesita con sillas que parece cumplir el rol de una especie de escritorio. Elementos que claramente son para un niño más grande, como Mirko.

La habitación de Milenka y Mirko

Marley organizó una casa adaptada para Mirko y Milenka, repleta de recuerdos de sus viajes y con rincones que reflejan su estilo personal. La vivienda fue pensada para acompañar el crecimiento de sus hijos, con espacios funcionales y detalles que integran lo cotidiano con recuerdos de sus viajes por el mundo.