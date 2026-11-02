La divertida reacción de Milenka, la hija de Marley, al recibir un regalo especial para comenzar el jardín

Desde que se convirtió en padre, Marley comparte habitualmente en sus redes sociales distintos momentos de la vida cotidiana junto a sus hijos. Desde escenas lúdicas y distendidas hasta instantes significativos en el crecimiento y desarrollo de cada uno. Esta vez, el conductor sorprendió a sus seguidores con una tierna publicación junto a su hija Milenka, quien recibió de manos de su papá un regalo muy especial de cara al comienzo de una nueva etapa: su ingreso al jardín maternal.

El tierno video que compartió Marley donde mostró la reacción de Milenka al recibir su primera mochila

A través de su cuenta de Instagram, Marley volvió a compartir uno de los momentos más tiernos de su paternidad: la reacción de Milenka al recibir su primera mochila para el jardín, a pocas semanas de comenzar el maternal. “Milenka emocionada con su mochila para el jardín”, escribió el conductor junto al video, dejando que las imágenes hablaran por sí solas.

Marley y Milenka | Instagram

En las imágenes, se puede ver a la pequeña, que está próxima a cumplir dos años, balbuceando con entusiasmo mientras descubre el regalo que le hizo su papá de cara al inicio de una nueva etapa. “Le compré su mochila para el jardín y ahora no se la saca más”, expresó el presentador mientras registraba la alegría de su hija, minutos antes de irse a dormir.

Milenka, la hija de Marley con su mochila nueva | Instagram

Ambos vestidos con pijama, Marley aprovechó ese momento de intimidad para entregarle a Milenka uno de los elementos indispensables para su próxima aventura en el jardín. La pequeña, que en pocos días comenzará a compartir sus jornadas con otros chicos de su edad, no ocultó su felicidad y respondió con un tierno “gracias”, palabra que repitió en varias oportunidades.

Milenka feliz con su muchola para ir al jardín | Instagram

La emoción de Milenka por comenzar el jardín de infantes

A principios de año, Marley compartió una postal de Mirko en su primer día de clases de tercer grado. En aquella oportunidad, también dejó ver las ganas de Milenka de seguir los pasos de su hermano mayor. "Ve a su hermano ir a la escuela y ella ya quiere arrancar, pero falta…", expresó.

En cuanto a Mirko, el nene de 9 años asiste a la Goethe-Schule, un reconocido colegio alemán ubicado en Boulogne, partido de San Isidro. La institución ofrece una propuesta educativa bilingüe, con enseñanza de alemán y español, además de inglés como tercer idioma. Se estima que su hermanita ingrese al nivel inicial de dicha institución educativa.

Con este regalo, Marley comenzó a ultimar los detalles para el inicio de clases de Milenka, quien está cada vez más cerca de vivir su primera experiencia escolar. Mientras tanto, el conductor disfruta de acompañarla en cada nueva etapa de su crecimiento y se prepara para sumar otro momento especial a esta etapa de la paternidad, esta vez con su hija menor dando sus primeros pasos en el jardín maternal.