Marley regresará a la programación de Telefé tras su aparición especial para conducir el tributo a Silvina Luna. “Por el Mundo” volverá al aire el sábado 23 de septiembre a las 20:30 horas.

El conductor del show no estará solo en esta ocasión. Será acompañado por su hijo Mirko, su equipo y destacadas personalidades de la televisión y el mundo del espectáculo argentino, con quienes vivirá sus viajes más divertidos e interesantes.

Hacía tiempo que el presentador no se veía en la pantalla chica, aunque recientemente rindió homenaje a Silvina Luna por su fallecimiento y a Romina Yan. Sin embargo, no había vuelto a su rutina de programas después de enfrentar acusaciones de abuso sexual en junio, aunque no se encontraron pruebas suficientes para llevar el caso a la justicia.

Los detalles que se conocieron acerca del reestreno de “Por el Mundo”, con la conducción de Marley

"Despega el programa con más millas. Marley, Mirko y grandes estrellas visitando los destinos más impresionantes. Por El Mundo, muy pronto por Telefé", informaron desde el canal con un video promocional para anunciar el regreso de "Por el Mundo".

La vuelta del programa es una propuesta imperdible, ideal para disfrutar en familia, conocer nuevos lugares y compartir momentos inolvidables junto a las personalidades más queridas del país, porque en el primer episodio, Susana Giménez desde Miami, Lali desde Qatar, Wanda Nara desde Tailandia, Cris Morena desde Alemania y Damián Betular desde España, son algunos de los destinos que volveremos a disfrutar.

Marley no hizo declaraciones públicas, pero compartió su entusiasmo a través de su cuenta de Instagram. "Muy pronto nos volveremos a divertir y a viajar por Argentina y #PorElMundo, muy pronto por Telefe", escribió.

