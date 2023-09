Silvina Luna luchó por su vida durante 79 días en el Hospital Italiano. Su hermano, Ezequiel Luna tomó la difícil decisión de desconectarla y la modelo murió a los 43 años el 31 de agosto a las 13hs. En Telefe, le hicieron un homenaje despedida, donde sus amigas le dejaron un mensaje.

Conducido por Marley, el homenaje al que llamaron “Silvina Luna, una luchadora de la vida”, pasaron famosos y amigas de la modelo que le rindieron tributo y al mismo tiempo hablaron de ella desde su corazón.

Las amigas de Silvina no se hicieron presentes por estar acompañando al hermano de la modelo, pero sí hicieron llegar unas sentidas palabras de agradecimiento y justicia al conductor que llevó al frente todo el homenaje.

El mensaje de las amigas de Silvina Luna

Marley anunció que una de sus amigas, Vito le escribió al conductor y le pidió que leyera el mensaje al aire. “Gracias de parte de todas nosotras por este homenaje a Sil. Lamentamos no poder estar, entiendan que es demasiado pronto”.

Silvina Luna

“En este momento no hay palabras linda que decir, ay que nuestra amiga aun no descansa en paz. La perdimos de una manera absurda e injusta, en manos de este personaje siniestro. Pedimos que no se olviden de Silvina y que juntos entre todos sigamos pidiendo justicia hasta que el responsable esté preso”, fue el mensaje de las amigas de Silvina Luna en su homenaje.

J.M