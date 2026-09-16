La exigente rutina de gimnasio de Marta Fort, a días de comenzar MasterChef Celebrity: "Desde temprano"

Marta Fort construyó su propio camino frente a las cámaras y, al igual que su padre, Ricardo Fort, mantiene una fuerte presencia en el mundo del entretenimiento. La joven se desempeña como modelo e influencer y suele compartir con sus seguidores distintos aspectos de su vida cotidiana, entre ellos sus looks, proyectos y momentos de su rutina.

Marta Fort formará parte de la nueva edición de MasterChef Celebrity

Ahora, su nombre vuelve a estar en el centro de la escena por un nuevo desafío profesional. Y es que la joven es una de las 24 participantes que formarán parte de la nueva edición de MasterChef Celebrity, el reality de cocina de Telefe que tendrá nuevamente a Wanda Nara en la conducción y contará con Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana en el jurado.

El entrenamiento de Marta Fort antes de su llegada a la televisión

En los días previos al comienzo de MasterChef Celebrity, Marta Fort mostró parte de su preparación física en el gimnasio. La joven compartió distintos ejercicios realizados en máquinas, con una rutina que combina movimientos para trabajar el tren inferior y diferentes zonas de la espalda. Uno de los ejercicios que incorporó fue la sentadilla asistida en máquina, un movimiento que pone el foco principalmente en glúteos y cuádriceps. A diferencia de una sentadilla libre, el equipo ofrece un punto de apoyo que permite realizar el ejercicio con mayor estabilidad y concentrar el trabajo en las piernas y la zona de la cadera.

La rutina también incluyó ejercicios específicos para fortalecer la espalda. Uno de ellos fue el remo sentado en máquina articulada, un movimiento que apunta principalmente a la zona media y alta de la espalda y que activa el dorsal ancho, los romboides, el trapecio y el deltoides posterior. El ejercicio permite trabajar la musculatura de la cadena posterior del torso y favorece la postura corporal.

Los ejercicios que forman parte de su rutina de Marta Fort

Otro de los movimientos que realizó Marta Fort fue el jalón al pecho en máquina vertical, una variante de tracción que pone el foco en el dorsal ancho y ayuda a desarrollar la amplitud de la espalda. El ejercicio consiste en llevar los agarres desde arriba hacia el pecho, involucrando también a los bíceps y los antebrazos. Además del trabajo de fuerza, este movimiento permite trabajar la parte superior del cuerpo en busca de una espalda más fuerte y definida.

Marta Fort compartió partes de su rutina

De esta manera, la rutina que mostró la influencer combina ejercicios destinados a diferentes grupos musculares. La sentadilla asistida en máquina concentra el trabajo en glúteos, cuádriceps y musculatura de la cadera, mientras que el remo sentado y el jalón al pecho completan el entrenamiento con movimientos orientados a fortalecer distintas zonas de la espalda.

Marta Fort prioriza los movimientos del tren infierior

Marta Fort mostró las primeras imágenes de MasterChef Celebrity

Mientras continúa con su rutina, Marta Fort también comenzó a adelantar cómo será su participación en MasterChef Celebrity. A través de Instagram, compartió fotografías y videos del detrás de escena de la producción y mostró por primera vez parte de los looks que utilizó durante la sesión. La influencer eligió una camisa amplia de manga larga y un pantalón de tiro alto en tonos beige, al que sumó el tradicional delantal blanco con el logo rojo del programa.

Marta Fort compartió un adelanto de su participación en MasterChef

Las publicaciones también permitieron ver parte del detrás de escena, con cámaras, luces, una claqueta con su nombre y el monitor de grabación. "Falta poco para que empiece MasterChef Celebrity Argentina. Les comparto un poco de mi look y del back de las fotos, ¿cómo dicen que me va?", escribió Marta Fort junto a las imágenes, anticipando su llegada a la pantalla.