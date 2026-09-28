Charlotte Caniggia y Marta Fort, íntimas en la gala de CARAS Moda: complicidad y match de diseñador

Esta noche se llevó a cabo una nueva edición de CARAS Moda. En esta oportunidad, el escenario elegido fue ArtLab, donde se congregaron numerosas figuras y personalidades del espectáculo, la moda, la cultura, el arte, la música y la gastronomía. Entre ellas se destacaron Charlotte Caniggia y Marta Fort, quienes se mostraron muy íntimas y cercanas durante la gala, con gran complicidad y un particular match al lucir vestidos de Esquina Esquina.

Charlotte Caniggia, Marta Fort en la gala de CARAS Moda | CARAS

Look de Charlotte Caniggia para la gala de CARAS Moda 2026

Charlotte Caniggia apostó por un look de alto impacto para la gala de CARAS Moda 2026. La influencer eligió un vestido largo hasta el piso confeccionado en vinilo negro brillante, con efecto charol, que se destacó por su diseño entallado y una silueta que se ajustó al cuerpo. El modelo presentó un escote asimétrico tipo off-the-shoulder, mangas largas y pliegues drapeados que aportaron textura y movimiento a una propuesta marcada por la sensualidad y una estética elegante.

Charlotte Caniggia en la gala de CARAS Moda | CARAS

“Me viste Esquina Esquina. Es un súper look. Muy futurista, muy canchero así que estoy contenta. Me gusta ser fashionista, me gustan las chicas que se animan a todo", dijo la influencer a CARAS.

Para completar el estilismo, sumó unos lentes de sol oscuros, de formato cat-eye y líneas futuristas, que reforzaron el costado misterioso y edgy de la apuesta. Llevó el pelo suelto, lacio y peinado hacia atrás, dejando el rostro y el escote completamente despejados, mientras que eligió un maquillaje en tonos naturales con labios nude o rosados. El contraste entre el negro brillante del vestido y el telón rojo de fondo de la gala convirtió al look en uno de los protagonistas de la noche.

La osada propuesta estética de Marta Fort para CARAS Moda

Marta Fort eligió para la gala de CARAS Moda un vestido de Esquina Esquina, de largo hasta el piso y confeccionado en satén en tono champagne. El diseño presentó un corset, con escote corazón y detalles fruncidos, que se combina con pronunciadas aberturas cut-out en la zona del abdomen y la cintura, unidas por tiras entrelazadas del mismo material, jugando con transparencias y detalles asimétricos. En la parte inferior, llevó una pollera a tono con un largo middi. El estilismo estuvo a cargo de Flor Baragiani.

Para completar la propuesta, la empresaria llevó joyas de oro y brillantes de Jean Pierre Joyeros, entre ellas un collar estilo gargantilla y una pulsera a juego. En cuanto al beauty look, lució su pelo recogido hacia atrás, con mechones sueltos que le enmarcaron el rostro. El maquillaje fue natural, con énfasis en la mirada y labios en tono nude.

Marta Fort en la gala de CARAS Moda | CARAS

La complicidad de Charlotte Caniggia y Marta Fort

A lo largo de la velada, Charlotte Caniggia y Marta Fort se mostraron sonrientes y distendidas, compartiendo distintos momentos de complicidad durante la gala de CARAS Moda. Ambas se mostraron cómodas y relajadas mientras disfrutaban de una noche que reunió a diseñadores, artistas, músicos y referentes de distintas disciplinas que crearon experiencias en vivo, donde el vestuario, la música y el arte fueron los protagonistas.

Charlotte Caniggia y Marta Fort | CARAS

Charlotte Caniggia y Marta Fort matchearon con sus looks | CARAS

De esta manera, CARAS Moda vivió una nueva edición de su tradicional fiesta anual, donde la moda volvió a ser protagonista. Entre las figuras destacadas estuvieron Charlotte Caniggia y Marta Fort, quienes compartieron la velada con sus particulares estilos, reflejando sus personalidades.