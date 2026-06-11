El inesperado mensaje de Marta Fort tras revelar su deseo de operarse "de pies a cabeza"

Marta Fort encendió las redes sociales tras sincerarse sobre una de las inseguridades que la acompaña desde hace años. La influencer sorprendió al revelar que, en más de una oportunidad, fantaseó con someterse a distintas cirugías estéticas para modificar su apariencia, una confesión que rápidamente generó repercusión entre sus seguidores.

Marta Fort

Las declaraciones surgieron durante una entrevista para Infobae junto a Pampita, donde habló sobre autoestima, estándares de belleza y la presión que muchas veces ejercen las redes sociales. Sin embargo, una de sus frases fue la que más llamó la atención y provocó un intenso debate: su deseo de operarse "de pies a cabeza".

La confesión de Marta Fort durante la entrevista con Pampita

Durante la entrevista Pampita le preguntó sin rodeos a Marta Fort si le daban miedo las cirugías estéticas, teniendo en cuenta la relación que su familia ha tenido históricamente con este tipo de intervenciones. Lejos de mostrarse nerviosa o intimidada, la influencer respondió: "No. Mi familia tiene miedo de mí, al contrario. A mí me encantaría hacerme de todo".

Marta Fort se pronunció sobre las cirugías estéticas

Pampita se mostró sorprendida por la respuesta y le pidió que no lo hiciera. Sin embargo, la influencer profundizó en la idea y explicó que muchas veces convive con pensamientos relacionados con modificar su apariencia física: "Yo tengo como este fantasma en mi cabeza que me dice 'hacete entera'", reconoció. Fue entonces que la conductora indagó más en la idea a lo que la influencer detalló lo que se haría: "De pies a cabeza, sí. Todo, me haría una abdominoplastia, me haría… Una rinoplastia".

La aclaración de Marta Fort tras la repercusión de sus dichos

Sin embargo, la conversación también derivó en una reflexión sobre los modelos de belleza actuales. Pampita señaló cómo muchas jóvenes terminan buscando rasgos similares hasta parecerse entre sí. "Por eso me bajé", aclaró Marta Fort, dando a entender que esa tendencia fue uno de los motivos por los que descartó avanzar con esos cambios.

Marta Fort aclaró sus dichos en la entrevista con Pampita

Horas después, y ante la repercusión que tuvieron sus declaraciones, la influencer decidió compartir una historia en Instagram para aclarar su postura: "No se asusten, no pienso 'hacerme entera', fue una forma de decir que yo entreno todos los días y me preocupo mucho por mi físico y apariencia", escribió. "Hay veces que por culpa de las redes sociales uno tiene esa idea intrusiva porque gran parte tienen alguna que otra intervención estética que nos hace compararnos constantemente", expresó.

Con esta aclaración, Marta Fort intentó llevar tranquilidad a sus seguidores y despejar las dudas que habían surgido tras la entrevista. Lejos de confirmar futuros retoques estéticos, la influencer aprovechó para reflexionar sobre las comparaciones que generan las redes sociales y la influencia que pueden tener en la autoestima.