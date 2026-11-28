Martín Ortega, el hijo mayor de Palito Ortega y Evangelina Salazar, habló en una entrevista radial sobre la internación que lo mantuvo alejado de su rutina durante cerca de un año. A los 57 años, el fotógrafo se refirió a su presente y al papel decisivo que cumplieron sus seres queridos.

Dentro de una dinastía de artistas muy expuestos, el primogénito del músico y la actriz siempre ocupó un lugar reservado: se desempeñó como fotógrafo y asesor artístico en la productora que creó su hermano Sebastián. La charla, emitida este sábado, repasó cómo fue atravesar el tratamiento, qué papel tuvieron los suyos y qué mensaje quiere dejar a quienes lo viven en carne propia.

Martín Ortega en Agarrate Catalina: la internación y el sostén de su familia

Martín Ortega conversó con Catalina Dlugi en Agarrate Catalina, el ciclo que se emite por La Once Diez (AM 1110). "Estuve internado este año recuperándome de una adicción muy fuerte, sabía que lo necesitaba pero mi familia me tuvo que judicializar para que me recupere. Fue muy bueno para mí porque recuperé mi vida y se lo debo a mi familia", dijo en diálogo con la periodista.

Martín Ortega

Según relató, la rehabilitación se extendió desde mediados de 2025 hasta mediados de 2026 y, aunque todos le decían que debía internarse, por mucho tiempo no pudo dar ese paso. Fue su entorno el que impulsó el ingreso por vía judicial, una decisión que él mismo avaló al responderles: "Sí, háganlo porque lo necesito".

Los dos primeros meses permaneció en la clínica sin salidas. Después llegó una etapa de egresos progresivos, con los fines de semana en la casa de sus padres, mientras los suyos participaban de terapias grupales. Palito Ortega ya había contado en agosto de 2025 que, por momentos, su hijo estaba en el hogar familiar.

Uno de los efectos más duros de la adicción, según describió, fue el aislamiento: se había distanciado de sus hermanos y de sus padres, y el tratamiento lo ayudó a revincularse. Por eso, remarcó la importancia de que la familia esté presente a lo largo del proceso. El primer registro público de esa etapa llegó en noviembre de 2025, cuando una foto del cumpleaños de su hermana Rosario lo mostró acompañado por sus hermanos y sobrinos.

Martín Ortega

Martín Ortega: la tienda de Palito Ortega y el mensaje a quienes atraviesan una adicción

Martín Ortega encabeza junto a su hermana Julieta una tienda online de objetos de colección inspirados en la trayectoria de su padre, que lleva seis décadas de carrera. La entrevista surgió en torno a esa iniciativa, cuyo catálogo incluye remeras con retratos y gráficas retro y un bolso bautizado Sabor a Nada, como uno de los temas más emblemáticos del cantante.

Al hablar de su presente, se mostró agradecido y definió la recuperación como una vivencia nueva: "Después de tanta oscuridad, poder decir estoy sano", expresó, y agregó que ver el sol y levantarse temprano le resultan hoy experiencias renovadas. Aclaró que no habla como profesional, sino desde lo vivido, y pidió a las personas que atraviesan algo similar que busquen ayuda.

El 21 de abril de 2026, tras casi doce meses de rehabilitación, ya había contado lo que atravesaba en una historia de Instagram. Allí escribió que se sentía más fuerte y con otra perspectiva, agradeció a su familia, a sus amigos y a las personas que le mandaron mensajes, y manifestó ilusión por lo que viene. Cerró con una frase dirigida a quienes viven lo mismo: "Se puede".

El testimonio de Martín Ortega

Con su testimonio en Agarrate Catalina, Martín Ortega dejó asentado que, a los 57 años y tras su internación, atribuye a su familia haber recuperado su vida. El hijo de Palito Ortega y Evangelina Salazar sigue adelante con el proyecto que comparte con Julieta y vuelve a su rutina rodeado de sus seres queridos.