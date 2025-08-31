Palito Ortega reveló cómo está su hijo Martín, a 4 meses de su internación: “No hay ningún secreto”

A fines de abril, Martín, el primer hijo de Palito Ortega y Evangelina Salazar fue internado en una clínica de salud mental por orden judicial, una noticia que dejó a toda la familia devastada, aunque se los vio más unidos que nunca. Poco se supo del estado clínico del primogénito de bajo perfil del cantante popular, razón por la cual los partes médicos se mantuvieron siempre en absoluto hermetismo.

Sin embargo, en las últimas horas, fue el propio intérprete de “La Felicidad” quien habló de cómo está atravesando este duro momento en el que la vida lo pone a prueba una vez más y cómo se encuentra el mayor de los seis hermanos.

Palito Ortega habló de la salud de su hijo Martín

De profesión fotógrafo y asesor artístico, Martín, el primer hijo de Palito Ortega se encuentra atravesando uno de los momentos más críticos de su vida al ser internado en una clínica de salud mental por decisión de la justicia, en la cual conlleva una estadía de cuatro meses. Ante esto, el longevo cantante fue consultado en Infama sobre cómo está transitando este proceso de sanación del hermano de Luís, Sebastián, Julieta, Emanuel y Rosario.

"Uno tiene que estar preparado en la vida para afrontar todas las situaciones siempre con el mismo amor", comenzó diciendo ante los micrófonos del programa de espectáculos. "A mi hijo lo veo muy bien y, por momentos, está en casa", dijo dando a entender que el muchacho avanza favorablemente en su tratamiento y ya cuenta con salidas transitorias.

Asimismo, el esposo de Evangelina Salazar describió las cualidades de su descendiente: "Es un chico muy talentoso, trabaja con sus hermanos, los ayuda y uno tiene que tratar de disfrutar los momentos buenos y tiene que poner el hombro en los momentos difíciles. Es la vida y no hay ningún secreto". Así, el intérprete dejó en claro que, aunque es un camino difícil de altos y bajos, el pronóstico es favorable para que pueda obtener el alta cuanto antes.

Por su parte, la actriz Julieta Ortega había hablado acerca del estado de salud de su hermano semanas después de su internación: "Él tiene mucha gente que lo quiere, pero en el último tiempo, no los veía tanto porque la gente que vale la pena se va, incluso la familia. Ahora todo es tranquilidad y cruzar los dedos para que se cure"

Acompañado de su íntimo amigo Juan Alberto Mateyco, Palito Ortega se aferra a sus seres queridos y compañeros de toda la vida para atravesar los momentos difíciles, aunque el cariño de sus hijos y de su esposa siguen intactos y funcionan como pilar para atravesar las adversidades que se presentan en el camino.

