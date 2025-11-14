Después de cuatro meses internado, Martín Ortega, el hijo de Palito y Evangelina, vuelve a aparecer en público

El pasado junio, la noticia sobre la internación de Martín Ortega sacudió al mundo del espectáculo en Argentina. El hijo de Palito Ortega y Evangelina Salazar, ingresaba a una clínica de rehabilitación para tratar su problemática de adicciones. Hoy, cuatro meses después, se conoce su primera imagen en público.

La primera aparición de Martín Ortega

Desde que Martín Ortega fue internado en una clínica de rehabilitación, los rumores e informaciones a su alrededor no dejaron de aparecer. Al principio, con bastante cautela y preocupación, pero luego, ya con un panorama un poco más claro y esperanzador.

Martín Ortega y Evangelina Salazar.

Quizás la última muestra de novedades positivas, al menos hasta la fecha, fueron las palabras de Julieta Ortega. Su hermana, tuvo una charla muy sincera con los medios, en los que narraba en primera persona todo lo que había pasado la familia y daba detalles de cómo había sido el proceso, pero, a la par, explicaba que Martín ya tenía algunas salidas para visitar a su familia.

En las últimas horas, esto quedó demostrado de primera mano, y también significó la mejor noticia. Tras cuatro meses de internación, Martín Ortega hizo su primera aparición en público y se lo vio de la mejor manera posible, rodeado de sus seres queridos.

Todo sucedió en el cumpleaños de Rosario Ortega. La hija menos mediática de Palito y Evangelina, cumplió 40 el pasado 9 de noviembre y lo festejó con gran parte de su familia, aunque llamó la atención la ausencia de sus padres, que no se pudieron ver en la celebración.

Rosario Ortega.

Algunas horas después, la cantante compartió algunas imágenes de lo que había sido ese día en las redes sociales. Fue en una de esas fotos, que se pudo ver a Martín Ortega en primer plano.

Así fue la primera foto pública de Martín Ortega

En la foto que compartió Rosario Ortega se la puede ver en primer plano, rodeada de sus seres queridos. A su lado aparecen Emanuel Ortega, sus hijos, y Julieta Prandi, Sebastián Ortega, sus hijos, y Valentina Zenere y Julieta Ortega con Benito Noble, entre muchos otros allegados.

Justamente al lado de Julieta, es que aparece Martín Ortega. Se lo puede ver recostado, cómodo, debajo de su sobrino y levemente inclinado hacia su hermana. Frente a él, una mesa con gaseosa, helado y algunas copas.

La foto del Cumpleaños de Rosario Ortega

De esta manera, Martín Ortega vuelve a aparecer en público tras su internación. Si bien no es la primera vez que se reúne con su familia, como ya quedó establecido por ellos mismos, lo cierto es que sí es inédito que se lo pueda observar de esta manera, tras todo lo que sucedió y se dijo al respecto.