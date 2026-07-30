Qué es de la vida de Martín Ortega, el hijo de Palito Ortega, tras haber estado internado un año

El clan Ortega constituye una de las dinastías más influyentes y respetadas del espectáculo argentino. Liderada por Ramón "Palito" Ortega y Evangelina Salazar, el romance de ambos formó, a lo largo de las décadas, una gran familia con sus seis hijos, y todos ellos construyeron carreras de altísimo perfil en diversas ramas del arte. Julieta Ortega destaca en teatro y televisión, Sebastián Ortega lideró grandes éxitos televisivos, Emanuel Ortega consolidó su trayectoria en el pop latino, Luis Ortega cosechó elogios en el cine internacional y Rosario Ortega brilla en la escena musical. Sin embargo, dentro de esta familia de artistas masivos, el primogénito Martín Ortega optó por mantener el bajo perfil trabajando como fotógrafo y asesor artístico en la productora Underground.

A finales de abril del 2025, su nombre se convirtió en el foco de las noticias debido a un severo colapso en su salud. Un año después del suceso, reapareció en las redes sociales y mostró cómo es su presente rodeado de amigos y familia.

Martín Ortega

¿Quién es Martín Ortega, el hijo de Palito Ortega y Evangelina Salazar?

Nacido en 1969, Martín Ortega es el primogénito de Palito Ortega y Evangelina Salazar, y el hermano mayor de la famosa dinastía de artistas. A diferencia de sus hermanos más mediáticos, siempre eligió un camino profesional alejado de las cámaras y los flashes, pero vinculado al mundo del espectáculo argentino, siguiendo con el camino del clan. Su personalidad reservada y su sensibilidad melómana lo convirtieron en un pilar creativo indispensable para la familia, respetado por toda la industria televisiva argentina.

Su rol clave se consolidó como una pieza fundamental en la productora Underground, la empresa creada por su hermano Sebastián que revolucionó la televisión local. Allí se desempeñó durante años como asesor de contenidos, supervisor musical y fotógrafo de sets, aportando su mirada artística detrás de escena en éxitos masivos. En su Instagram, con más de 15 mil seguidores, no dudó en mostrar un poco su lado más artístico, siempre reservándose en comparación a los otros integrantes.

Sin embargo, su imagen bajo perfil dio un vuelco drástico a finales de abril de 2025, cuando sufrió una crisis severa y alertó a los medios de comunicación. El productor artista atravesó un episodio crítico en su domicilio, que requirió la intervención urgente del personal médico del SAME. Ante la gravedad del cuadro, vinculado a problemas de salud mental y adicciones, su entorno familiar tuvo que recurrir a la Justicia. Esto derivó en una internación involuntaria dictada por un juez para garantizar su seguridad y tratamiento médico. El hecho conmocionó al espectáculo y rompió el histórico bajo perfil del primogénito, quien debió permanecer internado en una clínica especializada durante casi doce meses.

Martín Ortega

Martín Ortega reapareció en redes sociales, a un año de su internación

Pasados los primeros cuatro meses de su internación, Martín Ortega y su familia mostró su evolución, al reaparecer de forma paulatina en algunos eventos familiares íntimos, rodeado del afecto de sus padres y hermanos. Las postales y los dichos de sus más cercanos mantuvieron a sus seguidores y a los medios de comunicación tranquilos ante la expectativa. Finalmente, y tras haber permanecido internado durante casi 12 meses en un centro de rehabilitación, el productor artista logró estabilizar su salud y decidió romper el hermetismo.

Para eso, recurrió a su cuenta oficial de Instagram para compartir un sentido descargo con sus seguidores. A través de sus historias, el fotógrafo visibilizó su proceso con un conmovedor mensaje de superación personal. "Durante mucho tiempo estuve luchando con una adicción que en el 2025 llegó a un punto crítico en el que tuve ir a rehabilitación, donde estuve casi 12 meses", expresó. Además de agradecer el apoyo incondicional de su entorno y los mensajes del público, cerró con una profunda reflexión de esperanza para quienes atraviesan realidades similares: "Para los que estén pasando por una situación similar, quiero decirles que hay una forma de salir de las adicciones, que tomen la decisión o que se dejen ayudar. Se puede".

Martín Ortega reapareció en redes sociales, a un año de su internación

El presente de Martín Ortega, el hijo de Palito Ortega y Evangelina Salazar

En mayo del 2026, Martín Ortega consolidó una etapa de notable estabilidad y bienestar emocional, tras haber completado con éxito su proceso terapéutico. Luego de la historia en Instagram que tranquilizó a sus seguidores y los medios de comunicación, comenzó a compartir postales, sobre todo con su hermana Julieta, demostrando su día a día con sus seres queridos y familia. Manteniendo un bajo perfil, pero comprendiendo la importancia de su internación en las noticias, se muestra con un perfil renovado, transmitiendo una perspectiva positiva y enfocada en valorar las pequeñas vivencias cotidianas, la naturaleza y la fotografía.

En un entorno saludable y protegido, fuertemente respaldado por la contención diaria de sus padres y hermanos, según expusieron algunos medios de comunicación, el fotógrafo comenzó a retomar paulatinamente sus funciones de asesoramiento artístico y supervisión en la industria audiovisual. Martín Ortega se encuentra en una etapa de tranquilidad y bajo perfil, tras haber estado internado por un año, demostrando que, con enorme valentía, transitó su camino de superación personal y le dio espacio a la reflexión para sus seguidores.

El presente de Martín Ortega

Los usuarios de las redes sociales no dudaron en acompañar al clan Ortega durante el último año, y mostrarse emocionados por el regreso a la vida pública de Martín Ortega. Tras haber transitado doce meses de profunda introspección y cuidado clínico, el primogénito de Palito Ortega y Evangelina Salazar disfruta de su trabajo artístico, el amor de su familia y las salidas con sus más cercanos.

A.E