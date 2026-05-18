Pampita reveló el verdadero motivo de su última separación de Martín Pepa y cómo se reconciliaron

Pampita, la reconocida modelo y conductora, volvió a ser el foco de atención tras su reciente separación y rápida reconciliación con Martín Pepa en poco tiempo. acerca de su relación con el empresario, en un contexto en el que ambos han decidido apostar nuevamente por su historia de amor. Mucho se dijo en los medios y en la opinión pública sobre este vínculo, por tal motivo, la artista dio sus explicaciones.

En una entrevista para el programa, Infama, la modelo habló sobre su recuperación y la vuelta con el empresario, aclarando algunas cuestiones de su vínculo amoroso. Durante sus declaraciones, la artista se sinceró como nunca, la conductora argumentó que, aunque el camino de amor con el polista no siempre ha sido sencillo, su corazón sigue firme en la relación, por eso ahora, están juntos. “Hacemos malabares para que funcione y los vamos a hacer todas las veces que queramos sin que se meta nadie”, manifestó.

Pampita expuso la razón de su último ruptura

Pampita no esquivó la pregunta sobre su quiebre con Martín Pepa y explicó: “Nos queremos mucho. Las veces que nos separamos, siempre ha sido en rebuenos términos". Asimismo, negó los rumores que involucraría infidelidades en la pareja y dijo: "Nunca hubo terceros, siempre hubo amor y cariño. Tenemos otros temas, como la distancia”.

Pampita y Martín Pepa//Archivo

En este contexto, la famosa confesó que, aunque la separación reciente fue un momento difícil, ambos lograron mantener vivo el cariño y la confianza mutua. “A veces necesitamos pensar qué queremos y cómo lo logramos con nuestras dinámicas”, expresó, reflejando una madurez que evidencia su compromiso. La distancia, aunque representa un reto, no ha logrado apagar la llama de un amor que se ha fortalecido con el tiempo y las experiencias compartidas.

Pampita y Martín Pepa//Archivo

“Siempre hubo amor, pero nos cuesta organizarnos. Vivimos en dos países distintos. Yo amo mi trabajo, él ama el suyo, tenemos hijos... así que eso también nos hace que tengamos que estar en el país en el que vivimos”, añadió la conductora, afirmando que la distancia es una dificultad constante en la relación.

Pampita mantuvo el optimismo sobre la reciente reconciliación con Martín Pepa

En su relato, Pampita también resaltó la importancia de respetar los tiempos y decisiones del otro. “Obviamente, hay que reorganizarse, pero seguiremos así intentando todas las veces que sea necesario”, afirmó con esperanza. la modelo enfatizó que, más allá de las dificultades, el amor y el compromiso mutuo son los pilares que los sostienen en este camino.

Pampita y Martín Pepa//Archivo

Por otro lado, Pampita se mostró firme frente a las especulaciones sobre su vida privada y dejó en claro que prefiere mantener su relación en la privacidad y dijo: “A veces pasan cosas y no tengo tiempo de procesarlas. Todos se vuelven locos y esperan que diga algo. Es algo mío y no tengo que dar explicaciones todo el tiempo”.