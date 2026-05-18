Así fue el cumpleaños de Brisa, la sobrina de Pampita: familia, amigos y Julián Álvarez como presencia de lujo

Brisa, la sobrina de Pampita, celebró su cumpleaños número 24 en una velada que reunió a familia y amigos en un bar. La noche estuvo marcada por detalles que acompañaron cada momento, desde la elección de la torta hasta el look que utilizó en la celebración. Con un ambiente relajado y festivo, la joven disfrutó de un encuentro que combinó cercanía y estilo con la presencia de Julián Álvarez como presencia de lujo.

Familia, amigos y Julián Álvarez: El increíble festejo por los 24 años de Brisa, la sobrina de Pampita

Brisa, la sobrina de Pampita, festejó sus 24 años rodeada de seres queridos en un espacio pensado para disfrutar de una noche especial. La celebración incluyó momentos que destacaron por su originalidad, con detalles que llamaron la atención y se convirtieron en parte del recuerdo. La propuesta reflejó un presente en el que sus seres queridos y su estilo personal se combinaron en una misma ocasión.

En las últimas horas, la sobrina de la modelo compartió en sus redes sociales una serie de imágenes que dejaron ver el momento especial que vivió. Las historias de la psicóloga mostraron distintos momentos de la noche, desde momentos con sus amigas hasta mensajes de cariño de todos sus seres queridos. Cada detalle, desde la elección del lugar hasta la decoración de la torta, formó parte de una propuesta pensada para disfrutar en compañía.

Uno de los aspectos más comentados del festejo fue la torta de cumpleaños. Brisa Ardohain eligió un brownie con dulce de leche y crema, decorado con galletas Oreo. El detalle que más llamó la atención fueron las imágenes que sus amigas decidieron sumar. Desde impresiones con la cara de Lionel Messi hasta fotografías de Julián Álvarez y María Becerra, junto con algunos de los memes, fueron la preparación especial que decidieron agregar como guiño divertido.

El cumpleaños de Brisa Ardohain

Entre los posteos de la sobrina de Pampita se apreció que la joven asistió a un bar junto con sus seres queridos, donde cada invitado disfrutó de la noche compartiendo con la cumpleañera. En cuanto a su look, la joven de 24 años se lució con un atuendo comfy chic que combinó comodidad y estilo. Eligió un pantalón de jean con pequeñas aperturas al frente y un sweater off-shoulder en tono crema de mangas largas. El conjunto se completó con gargantillas plateadas y el cabello suelto, logrando una propuesta simple.

El emotivo saludo de Pampita a su sobrina, Brisa Ardohain, por sus 24 años

La celebración también incluyó momentos de fotografía, donde Brisa Ardohain posó junto a sus seres queridos y dejó ver la importancia del momento para ella. Las imágenes reflejaron la alegría de la noche y se convirtieron en parte del momento. La velada se extendió con música y brindis, en un entorno que combinó lo íntimo con lo festivo. Cada detalle, desde la elección del lugar hasta la decoración de la torta, formó parte de una propuesta pensada para disfrutar en compañía.

Brisa Ardohain

A través de su cuenta de Instagram, la psicóloga compartió algunos de los saludos más destacados por su cumpleaños. Entre ellos, el que más destacó fue el de Pampita; la historia mostró un collage de fotos donde se puede ver a la modelo, sus hijos y su sobrina en distintas circunstancias, desde fotos con Blanca y sus hermanos hasta una donde la influencer aparece alzándola siendo aún un bebé. “Feliz cumpleaños, te adoramos”, escribió la presentadora.

Por otro lado, Guillermo Ardohain eligió publicar una postal donde Brisa Ardohain aparece en el consultorio del odontólogo junto a Anita García Moritán La imagen mostró una escena íntima donde la psicóloga y la pequeña están armando un árbol de Navidad. Cada detalle dejó en claro la cercanía dentro de la familia.

Los saludos de Pampita y Guillermo a Brisa Ardohain

Brisa, la sobrina de Pampita, celebró su cumpleaños número 24 en una velada que reunió a familiares y amigos en un ambiente festivo. La noche estuvo marcada por detalles que acompañaron la ocasión, desde la presencia de lujo de Julián Álvarez hasta el look elegido para la celebración. Con un estilo comfy chic y una propuesta pensada para disfrutar, la joven compartió un encuentro que combinó cercanía y momentos especiales.

VDV