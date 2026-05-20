María Belén Ludueña mostró una divertida postal sobre su maternidad: "Más manos por favor"

María Belén Ludueña disfruta de su maravilloso presente tras el nacimiento de su primer hijo, Vito, fruto de su relación amorosa con Jorge Macri. Fiel a su estilo, la periodista utiliza su red social para compartir con sus seguidoras el lado B de la maternidad. En esta ocasión, se mostró divertida y sincera al revelar cómo son sus días junto a su bebé, nacido el 30 de abril pasado.

La tierna foto de María Belén Ludueña que muestra el lado más real de la maternidad

María Belén Ludueña volvió a compartir con sus seguidores una tierna y divertida postal sobre cómo atraviesa la llegada de su primer hijo, Vito, fruto de su relación con el Jefe porteño Jorge Macri. A través de sus historias de Instagram, la conductora mostró un momento cotidiano de la nueva etapa que vive y rápidamente cosechó una lluvia de "likes".

En la imagen se la puede ver frente al espejo de su baño mientras sostiene en brazos a Vito, quien se encuentra despierto y atento a sus movimientos. Ella, vestida con un cómodo camisón blanco con detalles de encaje, se encuentra, además, cepillándose los dientes. Todo es todo al mismo tiempo hizo que reflexionara con humor. “Préstenme más manos por favor”, escribió junto a la imagen haciendo alusión a la ajetreada tarea de las mamás en los primeros meses de vida de los bebés.

María Belén Ludueña mostró una divertida postal sobre su maternidad

A sus 40 años, María Belén Ludueña suele compartir la intimidad de esta nueva etapa y contar cómo vive el día a día junto a su primogénito. Desde el nacimiento de Vito Macri, la comunicadora no se privó de mostrar su rostro y revelar cada sentimiento que le generó su llegada. De hecho, horas después de dar a luz en el Sanatorio Otamendi se fotografió junto a él y su esposo con una enorme sonrisa en su rostro. Luego, hizo lo mismo en su hogar tras ser dados de alta.

La primera foto de María Belén Ludueña tras dar a luz a su hijo Vito

El cálido cuarto de Vito y las reflexiones de María Belén Ludueña

Semanas antes de convertirse en madre primera, María Belén Ludueña presentó en revista Caras el cuarto de su hijo, un espacio cálido y delicado que llamó la atención por su estética serena y sofisticada. La habitación cuenta con dos cunas, peluches de jirafas y paredes blancas intervenidas con sutiles detalles botánicos que aportan un aire relajado y elegante.

En aquella entrevista, María Belén Ludueña también habló con profunda emoción sobre su pequeño. “Siento que vino con mucha introspección. Y al cumplir 40 es como que de alguna manera estoy haciendo un balance de lo que fue mi vida y de lo que quiero que sea hacia adelante. Ser mamá es el desafío más grande que se me va a presentar. Siempre me imaginé siendo una muy buena mamá porque vengo de una mamá divina”, expresó.

El tierno cuarto de Vito, el hijo de María Belén Ludueña y Jorge Macri

Además, María Belén Ludueña reveló detalles del camino que transitó antes de concretar su deseo de formar una familia junto a Jorge Macri. “Congelé óvulos a los 35 porque sabía que en algún momento iba querer ser mamá. Hubo un momento en el que Jorge me dijo: ‘bueno, ya es hora’". Asimismo, contó el rol fundamental que cumplió su pareja: "Me veía muy entretenida con mi trabajo, acompañándolo, con una vida muy activa. Él me incentivó, me acompañó y me sostuvo también cuando las cosas no salían bien”.

María Belén Ludueña

De esta manera, María Belén Ludueña mostró una divertida postal sobre su maternidad y conectó con sus miles de seguidores. "Más manos por favor", escribió la presentadora en un nuevo posteo en su cuenta de Instagram haciendo referencia, con humor y ternura, a los desafíos cotidianos que atraviesa desde la llegada de su hijo Vito.