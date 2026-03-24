Martin Piroyansky contó cómo salvó una casa de ser demolida y la convirtió en su nuevo negocio

Lejos del circuito habitual del cine y la televisión, Martín Piroyansky sorprendió al compartir una historia personal que terminó convirtiéndose en uno de sus proyectos más comentados. Todo comenzó cuando compró una casa en el barrio porteño de La Paternal y, casi en simultáneo, se enteró de que la propiedad lindera había sido vendida. En un primer momento, la noticia no le generó preocupación, ya que asumió que se trataría de un nuevo local gastronómico en una zona con poca oferta. Sin embargo, la realidad era distinta. El plan original contemplaba la construcción de un edificio, lo que implicaba la demolición de la casa existente.

Martin Piroyanskyy la negociación que evitó la demolición

Al enterarse del proyecto, decidió intervenir de forma directa y contactar a los nuevos dueños, un grupo de gastronómicos que ya conocía. Según relató en una entrevista con Matías Martin en Urbana Play, les pidió explícitamente que no avanzaran con la construcción. En ese contexto, el alto costo de edificar también jugó a su favor, ya que el proyecto no terminaba de cerrar desde lo económico. Fue entonces cuando surgió una alternativa inesperada: alquilar él mismo la propiedad para darle un nuevo uso. Tras varias conversaciones, logró convencerlos de frenar el desarrollo inmobiliario y cederle el espacio. “Convencer a alguien de que no haga un edificio y te dé la propiedad es mi mayor éxito”, contó con ironía.

El equipo acompaña el espíritu barrial del espacio en La Paternal.

Martin Piroyansky y su apuesta gastronómica en La Paternal

Con la casa asegurada, Piroyanski avanzó con un emprendimiento propio junto a un amigo y abrió un café en el barrio, apostando a una propuesta simple y ligada a lo cotidiano. El proyecto, que funciona en una casa reciclada, mantiene elementos originales y conserva el espíritu de la arquitectura barrial. Según se conoció, la idea fue recuperar la lógica del cafetín porteño, con una carta centrada en productos clásicos como el café y los sándwiches de miga, pero con un enfoque actual.

El café de Martin Piroyansky apuesta a una estética simple y cocina a la vista.

Más allá de lo gastronómico, el proyecto también tiene una dimensión simbólica: evitar la demolición de una casa para reemplazarla por un edificio. En ese sentido, la decisión de Martin Piroyansky no solo respondió a un interés personal, sino también a una forma de preservar cierta identidad del barrio. El propio actor se refirió con humor a la repercusión que tuvo la historia, al compararla con otros hitos de su carrera. “Me hicieron 500 notas por esto y gané dos Grammy y no me hicieron una sola nota por eso”, comentó.

La incursión de Martín Piroyansky en el mundo gastronómico aparece como un giro inesperado dentro de su recorrido profesional. Sin proponérselo, logró transformar una situación que parecía inevitable en una oportunidad concreta. Entre una negociación informal y una apuesta personal, la casa que iba a desaparecer terminó convertida en un espacio activo, integrado a la vida cotidiana del barrio.