Lali Espósito, Liz Solari, Benjamín Vicuña y Martín Piroyansky arrasan en Netflix con el estreno de una nueva película argentina

Las producciones argentinas continúan destacándose en las plataformas de streaming. Con Lali Espósito, Martín Piroyansky, Benjamín Vicuña y Liz Solari en los papeles principales, la cinta se posicionó rápidamente entre las más vistas de Netflix Argentina, consolidando el interés por las comedias románticas con sello local. Bajo la dirección de Ariel Winograd, la historia explora los límites del amor moderno a través de una propuesta fresca y divertida que combina humor, celos e ironía.

Permitidos en Netflix

De qué trata Permitidos

La trama de Permitidos gira en torno a Camila, interpretada por Lali Espósito y Mateo quien es personificado por Martín Piroyansky, una pareja joven que atraviesa una relación estable hasta que, durante una conversación casual, surge la idea de los famosos “permitidos”: esas celebridades con las que, en teoría, podrían tener una aventura sin consecuencias. Lo que comienza como un juego inocente pronto se transforma en una verdadera prueba de confianza cuando uno de los dos se cruza en la vida real con su “permitido”.

A medida que el conflicto avanza, la película incorpora momentos de comedia y tensión emocional, acompañados por un elenco que completa la historia con carisma y dinamismo. Benjamín Vicuña interpreta a un personaje clave en el desarrollo de la trama, mientras que Liz Solari aporta frescura y complicidad a una historia que transita entre la tentación, la inseguridad y las decisiones impulsivas.

El éxito reciente de la película en Netflix demuestra el interés del público por las producciones nacionales que combinan humor y romance con temáticas actuales. Lo curioso es que, aunque hoy se presenta como uno de los grandes estrenos de la plataforma, la película se estrenó originalmente en 2016, con las actuaciones de Lali Espósito, Martín Piroyansky, Benjamín Vicuña y Liz Solari, y se posiciona nuevamente entre las favoritas del público argentino.