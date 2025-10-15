Las mejores fotos de las vacaciones de Matías Martin y sus tres hijos en Europa

Matías Martin decidió hacer una pausa en su rutina laboral y emprender un viaje a Europa junto a sus tres hijos. La escapada se dio apenas un mes después de confirmar su separación de Victoria De Masi y coincidió con una etapa de transición en su vida personal. A través de sus redes sociales, el conductor compartió postales de los días en familia.

Matías Martín junto a sus hijos en Europa

El viaje reunió a los tres hijos del periodista: Luca, fruto de su relación con Nancy Dupláa, y Alejo y Mía, hijos que comparte con Natalia Graciano. En las imágenes que publicó, se los puede ver disfrutando de los paisajes europeos, con Roma como primera parada del itinerario. La foto principal los muestra frente al Coliseo romano, con sonrisas amplias y una energía relajada. Martin acompañó esa postal con un texto breve: “Los que más amo en este planeta. Gracias”.

El recorrido de la familia por Europa

Durante los primeros días, el conductor de Urbana Play compartió distintos momentos de la travesía. Desde caminatas por las calles de Roma hasta cenas al aire libre. En otra de las fotos, Matías Martin captó a su hijo Luca de pie en una vereda, rodeado de valijas y con la fachada de un edificio antiguo de fondo. Junto a la imagen, escribió un mensaje directo y afectuoso: “Te amo hijo”.

Luca Martín

Mía, la más joven del grupo, también compartió parte de la experiencia a través de sus redes. Desde su mirada, retrató algunos rincones emblemáticos de la capital italiana, incluyendo una fotografía nocturna del Coliseo. Sin embargo, su última parada turística fue el Museo del Prado, donde posaron todos juntos y dejaron en evidencia su complicidad.

Los planes de Matías Martín y sus tres hijos

Aunque no reveló todos los detalles del recorrido, Matías Martin adelantó que planea seguir viajando con sus hijos por otras ciudades europeas. Cada imagen que comparte muestra una conexión genuina con ellos, en un contexto que combina descanso, reencuentro y tiempo compartido lejos de las cámaras.

Matías Martín junto a sus hijos en Europa

En esta ocasión, a diferencia de viajes anteriores —como aquel que realizó hace un año y medio junto a sus hijos varones—, la familia se reunió completa. Las nuevas postales se suman a un recuerdo más dentro del álbum europeo de Matías Martin, que esta vez eligió disfrutar del presente en compañía de Luca, Alejo y Mía.