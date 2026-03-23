María Becerra rompió el silencio tras el escándalo que involucra a Tini Stoessel con Emilia Mernes y redobló la apuesta

El escándalo que se desató entre Tini Stoessel y Emilia Mernes resultó ser un enfrentamiento mayor dentro de la industria de la música pop y urbana. La entrerriana no solo habría tenido encontronazos con la ex chica Disney, sino que todo habría comenzado con María Becerra y su abrupta salida de Los del Espacio. Entre diversos rumores en redes sociales y la palabra de la hermana de Becerra, la Nena de Argentina decidió romper el silencio y dio su versión sobre la polémica, redoblando aún más la apuesta.

María Becerra, Tini Stoessel, Emilia Mernes

María Becerra rompió el silencio, y dio su versión de la pelea que incluye a Tini Stoessel y Emilia Mernes

María Becerra y Emilia Mernes son centro de rumores de pelea desde hace unos años. Ambas artistas colaboraron con un grupo de cantantes al que llamaron Los del Espacio, y compartieron uno de sus hits más aplaudidos. Sin embargo, la Nena de Argentina fue desvinculada abruptamente de esta "banda", y los rumores de una pelea interna comenzaron a crecer. En las últimas semanas del 2026, se destapó un nuevo escándalo que involucró a Tini Stoessel, ya que ella fue una de las celebridades que decidieron dejar a seguir a la cantante.

En este contexto, Ailín Becerra, hermana de María, se pronunció y confirmó que esta polémica había comenzado con la Nena de Argentina, luego de que la llamaran y la eliminaran del grupo, de manera cruel. "La echaron del grupo de WhatsApp horas antes de la última prueba de sonido en River. Uno de los integrantes la llamó y le dijo un montón de cosas horribles", expuso en su conversación con Martín Cirio. En medio de todo esto, la cantante decidió que no iba a mantener el silencio y redobló la apuesta.

En una entrevista para una reconocida revista web, estaba viendo titulares que se buscan sobre su nombre en Google. Fue así que apareció el nombre del antiguo grupo y bromeó con un guiño a la polémica: “No sé qué buscarán de Los del Espacio, pero bueno, muchas cosas que pasaron”. Finalmente, aseguró que simplemente se distanciaron con algunas personas, y que no le parecía mal eso. “A todos los respeto un montón, los admiro, me parecen excelentes artistas. Hay otras personas con las que hoy en día no tengo trato directamente”, cerró, haciendo crecer la confirmación de que Emilia Mernes sería la razón de su salida.

La dura directa de Tini Stoessel y la reaparición en redes sociales de Emilia Mernes

Mientras en las redes sociales y los medios de comunicación explota la polémica y las teorías sobre la pelea entre Tini Stoessel y Emilia Mernes, las protagonistas mantuvieron el silencio por todo el tiempo. Por un lado, la exchica Disney sacó nueva música y disfrutó de un show y su cumpleaños. Por el otro, la entrerriana disfrutaría de un viaje a Japón con Duki y sus amigos.

Sin embargo, finalmente los usuarios vieron interacciones que alimentaron los rumores de enojo. Tini habló durante uno de sus shows, y tiró una clara directa sobre la polémica a su alrededor. Durante su presentación, la artista dijo: “Los amigos de verdad se cuentan con los dedos de una mano”. Por su parte, Emilia Mernes reapareció en su cuenta de Instagram, al interactuar con algunos de sus colegas con un like en publicaciones, siguiendo ignorando los dichos a su alrededor.

Los usuarios están alertas a nuevas actualizaciones y dichos, mientras se dividen en el debate mediático respecto al rol que cumplió cada una de las mujeres. María Becerra, Tini Stoessel y Emilia Mernes son las protagonistas de una nueva polémica, que involucra celos laborales y algunas "traiciones", poniendo el drama como centro de escena y el silencio como una manera de mantenerse alejadas.

A.E