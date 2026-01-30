Martín Redrado y Lulú Sanguinetti disfrutan de Punta del Este juntos en plena temporada de verano. La pareja fue vista compartiendo momentos de descanso y actividades en el balneario uruguayo, combinando relax y vida social en un entorno exclusivo. La elección de las playas reflejó su preferencia por un escenario que ofrece tranquilidad y entretenimiento.
Martín Redrado y Lulú Sanguinetti disfrutan de Punta del Este juntos, en un viaje que refleja la elección de la ciudad como punto de encuentro para su amor. La pareja se mostró relajada y disfrutando de las propuestas que ofrece el balneario. Aprovecharon para compartir tiempo juntos en tardes de playa y relax.
El balneario uruguayo es reconocido por recibir cada temporada a figuras del espectáculo, la política y el mundo empresarial. En este contexto, el político y la empresaria se sumaron a la lista de visitantes que aprovecharon la tranquilidad y el atractivo de la ciudad. Fueron vistos juntos en distintos espacios públicos, compartiendo paseos y momentos de desconexión.
Las playas uruguayas, en el último tiempo, se consolidaron como uno de los lugares más exclusivos de la región, con una oferta que atrae tanto a turistas locales como internacionales. Hoteles de lujo, residencias privadas y espacios de entretenimiento convierten al balneario en un punto de encuentro.
La pareja de empresarios fue vista disfrutando juntos de una jornada en la playa de Punta del Este. Él optó por un estilo relajado y clásico, con un pantalón de jean combinado con una remera blanca y una campera fina en tono celeste, un look sencillo que acompañó perfectamente el clima veraniego del balneario.
Por su parte, Lulú Sanguinetti eligió un conjunto denim con detalles de brillos que aportaron un toque moderno a su look. Completó el outfit con un short y una camisa suelta, sumando además una campera en tono nude que equilibró la propuesta. Su estilo reflejó frescura y comodidad, ideal para una jornada de playa en plena temporada estival.
VDV