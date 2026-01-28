Lali Espósito criticó el show de Javier Milei con Fátima Flórez: "Te queda grande el disfraz, payaso"

La temporada teatral de verano en Mar del Plata dio un giro inesperado cuando el presidente Javier Milei se hizo presente en el Teatro Roxy para asistir al espectáculo Fátima Universal, protagonizado por Fátima Florez. La presencia del jefe de Estado no pasó desapercibida: tras observar la obra, subió al escenario junto a la actriz e imitadora, donde cantaron y bailaron frente a un público entusiasmado.

Javier Milei subiendo al escenario junto a Fátima Florez en el Teatro Roxy

Fátima Florez durante su espectáculo en Mar del Plata

Las imágenes de ese momento rápidamente se viralizaron y generaron reacciones de todo tipo: desde aplausos y ovaciones hasta críticas y cuestionamientos. En ese contexto, Lali Espósito eligió expresarse públicamente con un mensaje interpretado por muchos como un fuerte dardo hacia el presidente.

La figura de Milei en el teatro fue motivo de amplio comentario. El mandatario no solo asistió como espectador, sino que se sumó a la función junto a Fátima Florez, con quien mantiene una relación personal que trascendió el plano sentimental para colarse en lo mediático.

Lali Espósito, con su mensaje crítico en redes tras la aparición del presidente Javier Milei

Sin mencionar directamente a Milei, Lali Esposito publicó en sus historias de Instagram —donde la siguen millones de personas— un fragmento de su canción Payaso que dice: “Hoy sos el show principal, te queda grande el disfraz, payaso”, un verso que rápidamente fue interpretado como una alusión crítica al mandatario y a su presencia en el espectáculo.

La artista comparte preocupación por la emergencia ambiental en Chubut

Pero el mensaje de Lali no quedó allí. En una segunda publicación, la artista reposteo un video de Amnistía Internacional Argentina que visibiliza la gravedad de los incendios que azotan la provincia de Chubut. El video denunciaba que ya son más de 35 mil hectáreas arrasadas por las llamas, y cuestionaba la respuesta estatal a la emergencia, tildándola de insuficiente y reclamando acción inmediata.

La reacción de Lali es la siguiente: mientras gran parte del país observa con preocupación y dolor la extensión de las llamas en regiones del sur argentino, la atención mediática se desplazó por un momento hacia una escena de entretenimiento que muchos consideraron fuera de lugar dadas las circunstancias.

Pese a que muchos disfrutaron la escena como un gesto de apoyo entre ambos, la intervención de Javier Milei en un evento de Fátima Florez generó dudas y críticas vinculadas tanto a la política cultural como a la prioridad que el gobierno pone en ciertos temas frente a problemas nacionales graves, como los incendios que afectan a decenas de miles de hectáreas en la Patagonia, aspecto que denunció Lali Espósito.

