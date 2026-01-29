Claudio García Satur sobre Soledad Sylveira: "Me dolió mucho. La mujer tiene esa condición, sabe cuándo tiene que parar"

A más de cincuenta años del estreno de Rolando Rivas, taxista, Claudio García Satur volvió a conmover al hablar del amor que lo unió a Soledad Silveyra, una historia que trascendió la pantalla y dejó una huella imborrable. Invitado a +CARAS, el actor se emocionó hasta las lágrimas al recordar un vínculo tan intenso como honesto, atravesado por el éxito, la pasión y una decisión difícil.

“Me dolió mucho”, confesó al referirse a la salida de Silveyra de la ficción y a la imposibilidad de continuar con una segunda parte. Lejos de cualquier reproche, sus palabras estuvieron cargadas de respeto y comprensión: “La mujer tiene esa condición, sabe cuándo tiene que parar”, afirmó, reconociendo la claridad con la que ella eligió preservar su vida personal.

Claudio García Satur en +CARAS

Claudio García Satur y un amor que fue más allá de la ficción

Durante la entrevista, Claudio García Satur habló con absoluta sinceridad sobre la química que se generó entre ellos. Al principio, explicó, todo fue profesionalismo y oficio. “Ver a un hombre y una mujer besándose en una historia de amor es algo obvio, los actores lo hacemos bien”, dijo. Sin embargo, con el correr de los capítulos, algo cambió.

“En un momento sentí que me enamoré. Un varón no dice ‘me estoy enamorando’, dice ‘me enamoré’. Caés de un día para el otro”, relató, describiendo una experiencia emocional tan profunda como inesperada. Ese amor no fue inmediato ni forzado por el guion. Recién dos meses después del inicio de las grabaciones llegó el primer beso en pantalla. Hasta entonces, la relación era la de dos compañeros de trabajo. Pero la intensidad de la historia y el tiempo compartido hicieron lo suyo.

Claudio García Satur y el respeto por la decisión de Soledad Silveyra

Soledad Silveyra estaba casada y acababa de convertirse en madre. Esa realidad fue determinante. “Ella lo dijo con una mano en el corazón: si se quedaba, corría riesgo su matrimonio. Y estuvo bien. Si se quería ir, se tenía que ir”, recordó Claudio en +CARAS, con una mezcla de dolor y admiración. La decisión fue dura, pero necesaria. Con el paso del tiempo, la pasión dio lugar a otro tipo de vínculo. “Ese amor se transformó en un amor de hermandad. Hermoso, precioso, de gran respeto”, explicó.

Prueba de ello fue el mensaje que Silveyra le envió recientemente, donde expresó su cariño, su admiración y su orgullo por el talento y la persona que es. Hoy, lejos de renegar del paso del tiempo, Claudio García Satur se define como “añejo”. “Estoy guardando el mejor licor posible hasta el final”, dijo. Y cerró con una frase que resume todo: “Fue un amor con correspondencia silenciosa, como si habláramos un idioma que nadie más podía entender”. Una historia que sigue viva, intacta, en la memoria colectiva.