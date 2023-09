La muerte de Silvina Luna sigue estando muy latente en el mundo del espectáculo porque ella tenía muchos amigos dentro del medio. En este caso Martín Salwe, quien fue pareja de la actriz, dio a conocer como la modelo lo ayudó a acercarse a su familia.

Martín Salwe reveló un importante consejo que le dio Silvina Luna

En diálogo con “Estamos Okey" de América, el locutor reveló como era su relación con la ex Gran Hermano: “Tuve muchas charlas con ella, muy amenas. La gente se quedó con esa discusión de El hotel, pero fue un juego, después tuve charlas muy lindas”.

“Silvina me ayudó en algo muy importante que lo hablé en El hotel, pero en el día libre cuando no había grabación, que yo le conté que me costaba mucho acercarme con palabras de afecto a mi papá, y ella, que tiene un pasado tremendo con la muerte de sus dos padres, me dijo ‘Aprovechá que los tenés vivos, que están con vos’”, siguió el actual participante del Bailando.

“Y tuvo un gesto mucho más lindo, porque me mandó un mensaje a mí, y hablé mucho sobre eso. Después llamó a mi viejo y también se lo dijo. Yo no sabía por qué estaba en el hotel. Le contó lo que a mí me pasaba, lo difícil que era. No lo quería contar, pero fue muy fuerte”, concluyó Martín Salwe sobre su relación con Silvina Luna.

AF.