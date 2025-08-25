Filtraron un polémico audio de Mauro Icardi hablando de sus hijas

Mauro Icardi protagonizó una conversación con Nora Colosimo, madre de Wanda Nara, que se volvió viral en las últimas horas. El intercambio, centrado en las hijas menores del futbolista y la empresaria, dejó al descubierto la continua tensión familiar, que parece cada vez más lejos de acabar. El audio circuló rápidamente en redes sociales y generó repercusiones inmediatas.

Mauro Icardi fue protagonista de un audio que lo vincula directamente con Nora Colosimo, madre de Wanda Nara, y que se viralizó en las últimas horas. En la grabación, ambos dialogan sobre las hijas del futbolista y la empresaria, en un intercambio que expone una dinámica familiar marcada por desacuerdos.

Recientemente, se viralizó en redes sociales una polémica conversación entre el delantero del Galatasaray y su exsuegra. La conversación, centrada en las menores, mostró la complicada dinámica familiar que sostiene la familia desde hace poco más de un año, cuando se conoció la separación entre él y la artista.

El fragmento más comentado del audio muestra a Mauro Icardi en un tono firme, dirigiéndose a su exsuegra: “Me las llevo cuando yo quiero, no cuando ustedes quieren. ¿Entendés eso?”. Ante esa afirmación, Nora Colosimo responde con calma: “Pero no es cuando vos querés, no es así”. Sin embargo, el delantero insiste: “Sí, es cuando yo quiero. Como todo lo que se hizo cuando yo quise. No le salió. Ah, sí, je, je”.

La relación entre el jugador y la madre de la empresaria estuvo marcada por una serie de altibajos a lo largo de los años. Desde el inicio del romance entre él y la cantante, la madre de Zaira Nara se mostró públicamente a favor de la pareja, incluso en momentos de crisis. Sin embargo, tras la separación, el vínculo parece haberse deteriorado..

Más allá del contenido del audio, lo que llamó la atención de sus seguidores es el contexto en el que se viralizó. La separación entre Wanda Nara y Mauro Icardi estuvo marcada por episodios mediáticos, rumores y declaraciones cruzadas. En la misma línea, las dos hijas de la pareja se convirtieron en el centro de la disputa.

Por el momento, ni el deportista ni la empresaria hicieron declaraciones oficiales ni se pronunciaron sobre el audio. Tampoco se conoció si habrá nuevas acciones legales relacionadas con su difusión. Pero la viralización de esta grabación generó múltiples interpretaciones; mientras algunos señalaron la necesidad de preservar a las niñas, otros se centraron en el polémico tono del futbolista con Nora Colosimo.

Mauro Icardi inició el día envuelto en repercusiones tras el audio viral que lo muestra hablando con Nora Colosimo sobre sus propias hijas, en un tono que generó múltiples interpretaciones. La conversación, que también involucra a Wanda Nara como figura central del vínculo familiar, dejó expuesta la postura del futbolista respecto a las decisiones que involucran a las menores.

