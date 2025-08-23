La doble celebración de Mila, la hija de Mery del Cerro: primera comunión y cumpleaños

Mila, la hija de Mery del Cerro, celebró su primera comunión y su cumpleaños número diez en una jornada íntima y emotiva. Con una ambientación cuidada y el acompañamiento de sus seres queridos, la niña vivió dos momentos de gran importancia que marcaron una nueva etapa de su vida.

Mila, la hija de Mery del Cerro, tuvo una doble celebración por su cumpleaños y su primera comunión

Mila, la hija de Mery del Cerro y Meme Bouquet, vivió una jornada especial marcada por dos momentos que quedarán en su recuerdo. Con una ambientación cuidada y el acompañamiento de sus seres queridos, la niña celebró un día que combinó lo íntimo con lo festivo, en un entorno pensado para ella.

Mery del Cerro, Meme, Cala y Mila Bouquet

Este sábado 23 de agosto fue un día especial para la familia Bouquet-del Cerro; la hija más grande de la pareja celebró dos momentos importantes: su cumpleaños número 10 y su primera comunión. La ceremonia religiosa se realizó por la mañana, en un entorno cálido y sencillo, donde la niña estuvo acompañada por sus padres y hermana.

Para la ocasión, Mila Bouquet lució un vestido blanco largo con caída ligera, confeccionado en un tejido delicado que aportaba elegancia sin perder la frescura propia de su edad. Sobre los hombros, llevó una capa de tul en tono manteca que se sujetaba con un moño sutil, y completó el look con un saco de lana corto y unos zapatos que acompañaban el estilo ceremonial; además, dejó su cabello suelto y lacio, adornado con una corona de flores.

Cala y Mila Bouquet

Luego de la ceremonia, Mery del Cerro, Meme Bouquet y su familia se trasladaron a su casa para continuar con la segunda parte del día: el festejo de cumpleaños. La ambientación combinó elementos clásicos con detalles personalizados. Globos en tonos pastel, guirnaldas, flores frescas y una mesa dulce con opciones caseras fueron parte de la decoración.

A través de sus redes sociales, la ex Casi Ángeles compartió algunas imágenes del evento, donde se la ve emocionada junto a Mila y el productor musical. En sus publicaciones, expresó el orgullo que siente por su hija y destacó la coincidencia de fechas como un símbolo de conexión. También agradeció a quienes acompañaron a la pequeña en este día.

La celebración fue pensada para que la menor pudiera disfrutar de ambas instancias sin perder la intimidad ni la calidez familiar. La primera comunión marcó un paso importante en su vida, mientras que el cumpleaños número diez representó una nueva etapa en su crecimiento. La combinación de ambos momentos permitió que la familia viviera una jornada cargada de significado.

Mery del Cerro, Meme, Cala y Mila Bouquet

Mila, la hija de Mery del Cerro y Meme Bouquet, cerró su cumpleaños número diez y su primera comunión con una celebración que combinó lo íntimo y lo significativo. La doble celebración fue pensada con dedicación, respetando los tiempos de cada momento y priorizando el entorno familiar.

VDV