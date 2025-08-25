Así es el lujoso hotel de Zaira Nara en México: sustentable, con una vista soñada y habitaciones exclusivas

Zaira Nara volvió a elegir México como destino para una escapada de relax, rodeada de naturaleza, diseño artesanal y vistas soñadas frente al mar. En esta ocasión, se alojó en un complejo exclusivo que combina arquitectura sustentable, espacios de bienestar y una estética cálida que invita al descanso.

Zaira Nara eligió un lujoso hotel con vistas soñadas para vacacionar en México

Zaira Nara

A través de sus redes sociales, la conductora mostró el increíble Nomade Temple Holbox, un hotel boutique de eco-lujo ubicado en la paradisíaca isla de Holbox, donde el Caribe se funde con el golfo. Rodeado por la reserva natural Yum Balam, el lugar ofrece una experiencia inmersiva entre playas de arena blanca, selvas costeras y una arquitectura imponente.

Durante su estadía, Zaira Nara fue vista paseando por la ciudad junto a un grupo de amigas, luciendo un conjunto blanco de short y musculosa, ideal para el clima cálido de la región. También se la fotografió en la playa con un bikini blanco con detalles en rojo, en sintonía con el estilo relajado y elegante que la caracteriza.

Zaira Nara

El hotel Nomade Temple Holbox se destaca por su diseño integrado al entorno. Las habitaciones están distribuidas en tres niveles que simbolizan un recorrido desde la tierra hasta el cielo, y utilizan maderas locales, textiles naturales y detalles artesanales que rinden homenaje a la cultura mexicana. Algunas suites están construidas como casas en los árboles, mientras que otras se ubican frente al mar.

Según se conoció, la decoración combina elementos rústicos con toques contemporáneos, creando espacios cálidos y serenos. Las camas con dosel, los techos de palma, las bañeras al aire libre y las terrazas privadas son parte de la propuesta que busca reconectar cuerpo, mente y espíritu. Además, el hotel ofrece programas de bienestar, sesiones de yoga, rituales musicales y experiencias gastronómicas con productos locales.

Hotel donde se hospeda Zaira Nara

Por su parte, Zaira Nara se hospedó en el hotel mexicano para disfrutar de unos días de descanso, compartiendo momentos con amigas en un entorno que promueve la calma y el disfrute. Su elección no pasó desapercibida, y muchos seguidores destacaron la conexión que mantiene con destinos que priorizan la sustentabilidad.

Zaira Nara deslumbró a todos en su paso por México disfrutando de una estadía en un entorno de lujo, con vista soñada y habitaciones exclusivas que reflejan su estilo relajado y natural. Entre paseos por la ciudad y momentos de playa junto a amigas, la modelo compartió parte de su experiencia en un destino que combina diseño, calma y conexión con la naturaleza.

